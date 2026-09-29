Un país partido en dos; desigualdad y economía

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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los datos relativos al ingreso corriente para los municipios de México, 2024. Esta información es sumamente relevante porque permite mostrar que México sigue siendo el país de las desigualdades y que, si se mide por el nivel de ingreso que tienen los hogares, puede verse un país partido en dos mitades.

De acuerdo con los tabulados del Inegi, en el año referido, los hogares de México obtuvieron, en promedio, un ingreso trimestral promedio de 77,863.84 pesos. Esa cifra es equivalente a un promedio mensual de 25,954.61 pesos, o bien, 865.15 pesos diarios. Dado que el promedio aproximado de integrantes de los hogares en el país es de 3.3, se tendría un promedio cercano a los 288.38 pesos por persona, al día, cifra inferior al valor diario del salario mínimo general, que es de 315 pesos.

La información presentada es relativa a los 2,469 municipios que hay en el país, los cuales han sido agrupados en cinco estratos de ingresos que van de nivel “muy bajo” a “muy alto”.

En ese sentido, destaca que del total de demarcaciones que hay en el territorio nacional, 562 municipios se ubican en el estrato e ingresos “Muy bajo”, cifra que representa el 22.8% del total, es decir, prácticamente uno de cada cuatro. Allí, los ingresos mínimos y máximos obtenidos trimestralmente por cada hogar, van de los 10,617 pesos a los 34,985 (es decir, de 3,539 por hogar, por mes, hasta 11,661 pesos mensuales).

En el estrato “Bajo” de ingresos se contabilizan 541 municipios, que representan un 22% del total. En ellos, los ingresos trimestrales van de los 35,001 pesos, a los 44,976 pesos por hogar (es decir, de 11,667 por mes a 14,992). Asimismo, en el estrato “Medio” de ingresos, fueron contabilizados 737 municipios (30% del total), cuyos ingresos oscilan entre 45,024 pesos trimestrales, a 59,998 pesos (cifras equivalentes a 15,008 pesos mensuales hasta 19,999).

Por su parte, el estrato “Alto” de ingresos concentra a 481 municipios, que representan el 19.5% del total, en los cuales los ingresos promedio trimestrales oscilan entre 60,011 pesos hasta 79,908 (cifras equivalentes al rango de 20,003 a 26,636 pesos al mes). Finalmente, el denominado como estrato de “Muy altos ingresos”, concentra a únicamente 148 municipios, los que representan el 6% del total nacional, y en los cuales, los ingresos trimestrales por hogar se ubican en el rango de 80,070 pesos a 176,661 pesos (es decir, de 23,356 pesos a 58,887 pesos mensuales).

Es importante decir que, según el Inegi, los municipios del estrato “Muy alto” de ingresos se concentraron en municipios de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, así como algunas áreas de Jalisco y Querétaro. También destacan, para los municipios del estrato “Alto”, las Zonas Metropolitanas del centro del país.

Por el contrario, los municipios de los estratos “Bajo” y “Muy Bajo” se concentraron en las entidades del sur y sureste del país, marcadamente en Chiapas, con el 87.9% de sus municipios en esos estratos; Oaxaca, con el 79.6%; Guerrero, con el 74.1%; Veracruz, con un 61.8% y Puebla, con 58.5%.

Finalmente, es importante destacar que si se comparar el ingreso promedio de los ingresos del estrato “Muy alto”, con el del “Muy bajo”, la diferencia es de 5.6 veces a favor del primero.