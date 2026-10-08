Senadoras discuten de religión por amenazas a obispo de Aguascalientes

Las senadoras Lilly Téllez, Martha Lucía Micher y Margarita Valdez se confrontaron verbalmente en el pleno del Senado, por la religión que profesan.

La panista Lilly Téllez exigió que la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, intervengan en el caso del morenista identificado como José Lápiz, quien en redes sociales ofreció una recompensa por matar al obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez.

Odio enfermizo, acusan

Téllez aseguró que Morena tiene “un odio descomunal, enfermizo, a los católicos”; acusó que las senadoras morenistas Martha Lucía Micher y Andrea Chávez “se ponen histéricas cuando ven mi rosario”.

¿Qué tiene que pasar? ¿Qué no se dan cuenta que estamos en un país en donde ha habido asesinatos de sacerdotes desde que entró Morena al poder? Han aumentado los asesinados de sacerdotes de la iglesia católica por ese odio descomunal, enfermizo que les tiene Morena a los católicos.

Si aquí en la bancada de los mafiosos Malú Micher y Andrea Chávez se ponen histéricas cuando ven mi rosario. Histéricas, empiezan a gritar y a reclamar. Este odio que tienen a la iglesia católica es tan grave, se lo guardaran para ustedes, pero lo diseminan por todas partes.

Así que exijo que la bancada esta firme este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que se abran investigaciones contra este tipo José Lápiz y que se brinde seguridad a los obispos que tienen en peligro la vida”, planteó.

Libertad de conciencia

De inmediato, la senadora Martha Lucía Micher respondió que “soy católica, que no me arrepiento jamás ni me arrepentiré jamás de ser católica. Soy católica por el derecho a decidir, profeso mi religión, ejerzo mi catolicismo, y no solamente eso, creo en la libertad de conciencia, creo en el principal mandamiento de la iglesia católica que es el amor, que otras personas lo practican de manera contraria y lo que fomentan es el odio.

Y con todo y rosarios aquí, lo único que están haciendo es fomentando odio, fomentando rencores, contraviniendo la Constitución y hablando e inventando algo que no existe. No me avergüenzo de ser católica, jamás me avergonzaré ni me voy a avergonzar de que traigan rosarios.

“Lo que sí me avergüenza es que confundan, que pongan por encima principios religiosos, por encima de una Constitución en un Estado laico como el que tenemos en este país”, resaltó.

Desde su escaño, Margarita Valdez afirmó que “estoy educada, informada en un colegio de religiosas. Y nada más para aclararle a todo México que somos los primeros que respetamos a la religión católica y a los católicos, nunca hemos atentado contra ellos ni lo haremos, defenderemos la libertad de religión, como defendemos a todas las religiones”.

Mientras la morenista hablaba, Lilly Téllez gritaba desde su escaño para ratificar que Morena odia a los católicos.