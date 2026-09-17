Pensión del Bienestar retoma pagos: estas son las letras que faltan por cobrar

Los pagos de las Pensiones y Programas para el Bienestar retomaron su curso este jueves 17 de septiembre, luego de la pausa con motivo del aniversario de la Independencia de México.

Tras esto, todavía quedan varios grupos de beneficiarios por recibir el depósito del bimestre septiembre-octubre de 2026. De acuerdo con el calendario oficial publicado por Programas para el Bienestar, la dispersión comenzó el pasado 1 de septiembre y concluirá el viernes 25 de septiembre.

¿Quiénes cobran este jueves 17 de septiembre?

Este jueves corresponde el depósito a las personas beneficiarias cuyo primer apellido comienza con las letras N, Ñ y O.

El calendario contempla que los depósitos continúen de la siguiente manera:

17 de septiembre: N, Ñ y O

17 de septiembre: N, Ñ y O 18 de septiembre: P y Q

21 y 22 de septiembre: R

23 de septiembre: S

24 de septiembre: T, U y V

25 de septiembre: W, X, Y y Z

Con el pago correspondiente a las letras W, X, Y y Z concluirá la dispersión del bimestre septiembre-octubre.

¿Por qué se detuvieron los pagos?

La pausa no representa una suspensión del programa ni la pérdida del apoyo. El calendario oficial no contempló depósitos el miércoles 16 de septiembre, debido a la jornada festiva por la conmemoración de la Independencia de México.

Durante este operativo reciben sus recursos cuatro programas:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: Las personas de 65 años o más reciben 6 mil 400 pesos bimestrales. Las reglas de operación establecen que se trata de una pensión universal para personas adultas mayores mexicanas que tengan domicilio en México.

Pensión Mujeres Bienestar: Las mujeres de 60 a 64 años reciben 3 mil 100 pesos cada dos meses. De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, actualmente son cerca de 2.8 millones de beneficiarias.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente: El apoyo es de 3 mil 300 pesos bimestrales y actualmente alcanza a alrededor de 2 millones de derechohabientes.

Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: En la mayoría de los casos el apoyo es de mil 650 pesos bimestrales, de acuerdo con la información oficial correspondiente al operativo de septiembre.

Más de 18 millones reciben alguna de las pensiones

La Secretaría de Bienestar informó en septiembre que las tres pensiones principales (Adultos Mayores, Mujeres Bienestar y Personas con Discapacidad) alcanzan a más de 18 millones de personas.

La Pensión para Adultos Mayores cuenta con más de 13.7 millones de derechohabientes, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar atiende a más de 2.8 millones de mujeres y la Pensión para Personas con Discapacidad a 2 millones de personas.