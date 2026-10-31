Riña familiar termina con mujer muerta y dos heridos en Hidalgo

Una movilización de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia se registró en la colonia Los Capulines, en el municipio de Apan, Hidalgo, luego de que tres personas fueran agredidas presuntamente con un arma blanca, el saldo fue de una mujer fallecida y dos lesionados.

El reporte se recibió por hechos ocurridos en la calle Hidalgo Poniente, donde inicialmente se solicitó apoyo para atender a una persona herida. Al arribar, los elementos municipales y paramédicos encontraron a otras dos víctimas que también presentaban lesiones.

Durante la intervención, se determinó que una mujer ya no tenía signos vitales, mientras que los sobrevivientes fueron atendidos por personal de emergencia. Una de las personas heridas fue trasladada al Hospital General del Altiplano; entre las víctimas lesionadas, presuntamente se encuentra un menor de edad.

De acuerdo con información preliminar, las heridas habrían sido ocasionadas con un objeto punzocortante y la persona señalada como probable responsable se habría retirado del lugar.

Hasta el momento, no se han precisado las circunstancias que desencadenaron la agresión ni se ha informado sobre alguna detención. Corresponderá a las autoridades ministeriales esclarecer el caso.