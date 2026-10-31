Refuerzan vigilancia en panteones de Pachuca y Mineral de la Reforma

Con recorridos policiales, vigilancia en accesos y supervisión de las instalaciones, autoridades de la zona metropolitana de Pachuca pusieron en marcha operativos especiales en los panteones, ante la llegada de familias que acudirán a visitar a sus difuntos por las celebraciones de Día de Muertos.

El dispositivo contempla cementerios como los de Azoyatla, Pachuquilla y Palma Gorda, en Mineral de la Reforma, además del camposanto municipal de Pachuca y otros espacios de la región.

Las labores estarán vigentes hasta el próximo 2 de noviembre e incluyen la participación de elementos de Policía Preventiva, Tránsito y Vialidad, motopatrullas, binomios caninos y unidades móviles de monitoreo, con el propósito de mantener el orden, prevenir delitos y evitar congestionamientos vehiculares.

Foto: Especial

El comisario Jorge Alberto Trejo Terrazas explicó que los recorridos también buscan facilitar el ingreso y desplazamiento de los visitantes, ante la afluencia que se espera durante estas fechas.

De manera complementaria, Protección Civil, encabezada por Guillermo Vargas Espejel, realizó revisiones en los cementerios para detectar y eliminar posibles riesgos, entre ellos fosas abiertas y presencia de fauna nociva.

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En Pachuquilla también fue retirado un enjambre de abejas, con apoyo de personal del área agrícola, como parte de las acciones para reducir riesgos y ofrecer condiciones seguras a quienes acudan a los camposantos.