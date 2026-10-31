Familias de Estados Unidos se accidenta en carretera de Coahuila

Una familia que había salido de Estados Unidos, con dirección a Durango, sufrió un accidente que dejó una mujer fallecida y tres más lesionados, en el municipio de San Pedro de las Colonias, en la Comarca Lagunera de Coahuila.

La Dirección Municipal de la ciudad lagunera informó que el trágico accidente se registró la mañana de este sábado a las 8:30 horas, cuando recibieron un reporte a la estación, donde alertaban de una volcadura en la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas.

Foto: Especial

Tras el llamado acudieron elementos del Grupo de Reacción Inmediata (GRI), también acudieron paramédicos de Cruz Roja.

El personal de la institución trasladó a los tres heridos al Hospital General, al hacer una inspección del vehículo siniestrado y de la zona donde sobrevino el accidente se dieron cuenta de que había una mujer fallecida.

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Uno de los heridos alcanzó a informar que provenían de Estados Unidos, el destino de su viaje era Durango, para cumplir con unos compromisos.

Del accidente se hicieron cargo elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como la policía municipal de San Pedro de las Colonias y la Policía Estatal.