Semar y Aduanas frenan ingreso de 6 mil 900 pastillas con hidrocodona en el AICM

Un cargamento de aproximadamente 6 mil 858 tabletas que contenían hidrocodona y acetaminofén fue asegurado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de ser localizado entre las pertenencias de un pasajero procedente del extranjero.

La operación fue realizada de manera conjunta por personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y elementos de la Aduana del AICM, durante labores de inspección efectuadas en la Terminal 1.

El hallazgo ocurrió en julio, cuando las autoridades sometieron a revisión al viajero y detectaron las pastillas, cuyo peso neto fue calculado en aproximadamente 2.925 kilogramos.

Ante la imposibilidad de determinar en ese momento la composición de las tabletas, se ordenó impedir su ingreso al país y mantenerlas bajo control de la autoridad aduanera. Como parte del procedimiento, varias muestras fueron enviadas al Laboratorio Central de Aduanas para realizar los estudios correspondientes.

Los resultados del análisis químico especializado, recibidos el 14 de agosto, confirmaron la presencia de hidrocodona y acetaminofén.

La hidrocodona es un compuesto derivado del opio sujeto a controles sanitarios especiales debido a su potencial de abuso y dependencia. Su comercialización fuera de los mecanismos legalmente autorizados está prohibida en México.

De acuerdo con la información oficial, el aseguramiento evitó que cerca de 6 mil 858 dosis pudieran incorporarse al mercado ilegal. El valor estimado de la mercancía asciende a alrededor de 6.8 millones de pesos.

Las tabletas quedaron a disposición de la autoridad competente para iniciar las diligencias legales y dar intervención a la Fiscalía General de la República (FGR).