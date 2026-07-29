Semar localiza a mujer y menor reportadas como desaparecidas en Oaxaca y Edomex

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) participó en la localización de una mujer y un menor de edad que habían sido reportados como desaparecidos en los estados de Oaxaca y México.

En ambos casos, las autoridades investigan la posible utilización del método conocido como “llamada cruzada” o secuestro virtual.

El primer operativo se desarrolló en el municipio de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, donde personal naval comisionado en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal aplicó labores de inteligencia técnica para establecer el paradero de una mujer.

De acuerdo con la información oficial, la víctima habría sido incomunicada y manipulada mediante llamadas telefónicas, mientras sus familiares recibían instrucciones o amenazas de los presuntos extorsionadores.

Tras ser ubicada, la mujer fue resguardada por las autoridades y posteriormente trasladada a su domicilio, donde quedó reunida con sus familiares.

Ambas mujeres fueron resguardadas por las autoridades y posteriormente trasladadas a sus domicilios, donde se reunieron con sus familiares. Especial

En una acción distinta, elementos navales colaboraron con la Policía Metropolitana y el Grupo de Operaciones Especiales de Ecatepec de Morelos, Estado de México, luego de que el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, conocido como C5, emitiera un reporte por la desaparición de un menor.

El despliegue incluyó labores de seguridad perimetral y búsqueda en distintos puntos del municipio. El menor fue localizado en las inmediaciones de la calle 5 de Mayo, en la colonia Santa Clara Coatitla.

Las primeras indagatorias también apuntan a que el adolescente habría sido víctima de una llamada cruzada, mecanismo mediante el cual los responsables mantienen separadas y bajo presión telefónica a las víctimas y sus familias para simular un secuestro y exigir dinero. Después de verificar su estado, el menor fue entregado a sus familiares.

La Marina informó que ambas intervenciones fueron resultado de la coordinación entre autoridades navales, estatales y municipales. La dependencia señaló que mantendrá el intercambio de información y las operaciones conjuntas para atender delitos que pongan en riesgo la integridad de la población.