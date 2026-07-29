Urgen a hombres a revisar su próstata desde los 38 años para prevenir complicaciones urinarias

Levantarse varias veces por la noche a orinar, sentir aumento en la frecuencia urinaria o incluso un flujo débil, son cambios que los hombres no deben normalizar ya que podrían ser Síntomas del Tracto Urinario Inferior (STUI), un conjunto de manifestaciones asociadas principalmente a la hiperplasia prostática benigna (HPB), un crecimiento no canceroso de la próstata que se presenta con mayor frecuencia en los varones de 50 años o más.

Por lo anterior, la recomendación es el diagnóstico temprano que debe iniciar a partir de los 38 años de edad para evaluar la salud prostática, informó el urólogo Adrián Gutiérrez González, director del Programa de Neurología y Urodinamia de la Universidad Autónoma de Monterrey.

“Con el envejecimiento la próstata puede aumentar de tamaño y presionar las vías urinarias. La recomendación es acudir tempranamente, valorar los síntomas y descartar si existe algún problema porque se debe diagnosticar lo que está causando los síntomas”.

“Si no se brinda atención oportunamente, la hiperplasia prostática benigna puede ocasionar retención urinaria, insuficiencia renal y cálculos en la vejiga, disfunción eréctil y problemas de eyaculación”, señaló el especialista.

Añadió que para abordar de manera temprana la HPB existen alternativas terapéuticas naturales de grado farmacéutico disponibles en México, como la combinación de extractos estandarizados de las plantas Serenoa repens y Urtica dioica.

Y en última instancia, si el tratamiento no funciona, al paciente se le puede realizar una cirugía para retirar el tejido que bloquea la salida de la orina.

Hablemosdelaprostata.com

Con el objetivo de impulsar el diagnóstico y la atención médica oportuna de los Síntomas del Tracto Urinario Inferior, se puso en marcha de manera gratuita la plataforma digital hablemosdelaprostata.com.

Al respecto, en conferencia de prensa, Gustavo Hernández Verde, director médico de Schwabe Pharma México, señaló que su sitio web ofrece un espacio seguro, confidencial y respaldado científicamente, donde los hombres pueden conocer sobre los síntomas urinarios más comunes.

En cinco secciones, “se ofrecen herramientas de autoevaluación y orientación con el objetivo de motivarlos a tomar decisiones informadas y acudir al médico para recibir atención oportuna”.

Agregó que la autoevaluación se basa en la Escala Internacional de Síntomas Prostáticos (IPSS), que incluye las siguientes preguntas:

1. Vaciado incompleto:

Durante el último mes, ¿cuántas veces ha tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga al terminar de orinar?

2. Frecuencia:

Durante el último mes, ¿cuántas veces ha tenido que volver a orinar antes de dos horas después de haber orinado?

3. Urgencia:

Durante el último mes, ¿cuántas veces ha tenido dificultad para aguantarse las ganas de orinar?

4. Chorro débil:

Durante el último mes, ¿cuántas veces ha observado que el chorro de orina es débil?

5. Esfuerzo:

Durante el último mes, ¿cuántas veces ha tenido que apretar o hacer fuerza para comenzar a orinar?

6. Nicturia:

Durante el último mes, ¿cuántas veces ha tenido que levantarse a orinar durante la noche?

7. Intermitencia:

Durante el último mes, ¿cuántas veces ha notado que, al orinar, paraba y comenzaba de nuevo varias veces?

8. Satisfacción:

¿Cómo se sentiría si tuviera que pasar el resto de su vida con los síntomas prostáticos actuales?

14.8% DE LOS HOMBRES DE 40 AÑOS PRESENTAN HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA

Los especialistas añadieron que en México el 61 % de los hombres presentan Síntomas del Tracto Urinario. A partir de los 55 años, el 25 % tiene síntomas obstructivos al orinar.

Desde los 75 años, el 50 % de los hombres refiere disminución de la fuerza del chorro urinario. Se estima que el 14.8% de los hombres de 40 años presentan hiperplasia prostática benigna. A medida que aumenta la edad el riesgo se incrementa, hasta llegar a 36.8% en mayores de 80 años.

La prostatitis, que se caracteriza por la inflamación de la próstata originada generalmente por una enfermedad infecciosa o por síndrome de dolor pélvico, se presenta entre el 2% y el 9.7% de los hombres.