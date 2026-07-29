Disputa por la administración de iglesia desata enfrentamiento entre feligreses 

Un conflicto interno por el control administrativo de la Parroquia de la Asunción en el municipio de Chilcuautla, Hidalgo, provocó un enfrentamiento entre grupos de feligreses y derivó en la intervención de la Diócesis de Tula para evitar que la confrontación escalara.

De acuerdo con información difundida por autoridades eclesiásticas, un grupo de personas ingresó a la sacristía del templo y presuntamente encaró al sacerdote Juan José Mociño González, además de asumir el control de algunas áreas de la parroquia.

Entre los hechos reportados se encuentran el retiro de llaves de oficinas parroquiales, daños a equipo de videovigilancia y otros desperfectos dentro de las instalaciones.

Los inconformes sostienen que buscan que la administración del templo sea encabezada por integrantes de la comunidad, al considerar necesario modificar la conducción del inmueble religioso.

Tras los hechos, la Diócesis de Tula informó que mantiene comunicación con los sectores involucrados para favorecer el diálogo y evitar nuevos actos de confrontación.

Como medida provisional, el obispo designó a un sacerdote como administrador temporal de la parroquia mientras se define el nombramiento de un nuevo párroco.

La autoridad religiosa señaló que el objetivo es preservar la paz social, la unidad de la comunidad parroquial y avanzar hacia una solución conciliada entre los grupos en conflicto.