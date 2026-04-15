Semar se capacita en manejo de explosivos para fortalecer tareas de alto riesgo

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), concluyó una serie de cursos especializados dirigidos a fortalecer la preparación de su personal en tareas de alto riesgo, particularmente en el manejo de explosivos, detección de laboratorios clandestinos y operaciones con vehículos blindados.

La ceremonia de clausura se realizó en instalaciones navales, donde las autoridades destacaron la importancia de mantener una formación constante para enfrentar escenarios complejos ligados a la seguridad nacional.

Durante el acto, el Comandante del Grupo Logístico reconoció el desempeño de los elementos participantes y los exhortó a trasladar lo aprendido al terreno operativo.

El programa de capacitación incluyó el curso de “Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos”, uno de los más extensos, con más de 480 horas de instrucción combinando teoría y práctica. En ese espacio, los marinos se adentraron en temas que van desde la identificación de explosivos improvisados hasta el uso de contramedidas electrónicas, pasando por principios de química, criminalística y protocolos de atención a emergencias.

La Semar subrayó que este tipo de formación no sólo busca elevar la capacidad técnica de sus elementos Cortesía

A la par, se impartió el curso enfocado en la detección de laboratorios clandestinos, una habilidad clave frente a la producción ilegal de sustancias. En este módulo, los participantes trabajaron con equipo de protección, procedimientos de intervención y técnicas para el desmantelamiento seguro de instalaciones utilizadas por grupos delictivos.

Otro de los ejes fue la capacitación en tácticas con vehículos blindados de la Infantería de Marina, donde se abordaron maniobras en entornos urbanos, estrategias de reconocimiento y coordinación de fuego en operaciones complejas. Este entrenamiento incluyó prácticas intensivas para el uso eficiente de unidades blindadas tipo escualo en escenarios reales.

La Semar subrayó que este tipo de formación no sólo busca elevar la capacidad técnica de sus elementos, sino también garantizar que su actuación se mantenga dentro del marco legal, con apego a protocolos y respeto a los derechos humanos.

Con este cierre, la institución refuerza su estrategia de profesionalización, en momentos donde la especialización se vuelve un factor determinante para responder a riesgos cada vez más sofisticados.

fdm / pev