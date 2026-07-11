FIFA ejerce una soberanía única que supera a la de cualquier gobierno: Romero Apis

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) constituye uno de los ejemplos más singulares de soberanía institucional en el mundo contemporáneo, al contar con una autonomía que supera, en términos de funcionamiento interno, a la de cualquier gobierno nacional, afirmó el abogado constitucionalista José Elías Romero Apis.

Durante una entrevista con Imagen Radio, el especialista explicó que detrás del espectáculo deportivo existe una estructura jurídica de enorme complejidad que pocas veces es analizada, pese a que regula la actividad futbolística a nivel mundial mediante normas propias y de cumplimiento obligatorio para sus integrantes.

Romero Apis señaló que la FIFA opera como una organización "plenipotenciaria, autónoma y soberana", capaz de emitir sus propias reglas, aplicarlas y resolver controversias sin que sus decisiones puedan ser revocadas por tribunales nacionales o internacionales.

"Sus leyes las decretan ellos, pero además su aplicación también. No hay Suprema Corte ni tribunal alguno que pueda revocar un penalti, una tarjeta roja o una decisión arbitral", expuso el jurista al destacar que esa autonomía constituye un fenómeno de gran interés para el derecho constitucional. Un organismo con más miembros que la ONU

El constitucionalista explicó que la fortaleza institucional de la FIFA no surgió de manera inmediata, sino que es resultado de un proceso de consolidación de más de un siglo, durante el cual logró convertirse en el organismo rector del futbol organizado en prácticamente todos los países del planeta.

Añadió que ninguna competencia oficial de futbol puede desarrollarse al margen de la organización internacional, lo que le ha permitido establecer un sistema normativo uniforme aceptado por federaciones nacionales de todo el mundo.

Romero Apis destacó que la FIFA incluso supera a organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en número de miembros, además de mantener un nivel de legitimidad pocas veces observado en instituciones internacionales.

Como ejemplo de ese alcance político, recordó que durante el Mundial fue posible la participación de selecciones pertenecientes a países enfrentados geopolíticamente, como Irán en un torneo organizado parcialmente por Estados Unidos, lo que demuestra la capacidad del organismo para reunir bajo un mismo reglamento deportivo a naciones con profundas diferencias diplomáticas. Hospitalidad mexicana dejó una imagen positiva

El abogado aseguró que otra característica poco común de la FIFA es el amplio nivel de aceptación que conserva a nivel internacional, al señalar que difícilmente enfrenta movimientos de rechazo, boicots o manifestaciones de oposición comparables a los que suelen dirigirse contra gobiernos u organismos internacionales.

"Esa legitimidad es muy interesante desde el punto de vista constitucional y político. Ya la quisiera cualquier monarca o presidente", comentó durante la conversación.

Respecto al comportamiento de la afición mexicana durante el Mundial, Romero Apis destacó el ambiente de hospitalidad, respeto y entusiasmo mostrado por los asistentes, independientemente de los resultados deportivos obtenidos por la selección nacional.

Consideró que la actitud de los aficionados reflejó valores positivos como la generosidad, la convivencia pacífica y la ausencia de rivalidades hostiles hacia otros países, elementos que, dijo, proyectan una imagen favorable de México ante el mundo.

Finalmente, el constitucionalista sostuvo que, una vez concluida la fiesta mundialista, el país volverá a enfrentar sus desafíos cotidianos, aunque expresó confianza en la capacidad de los mexicanos para superarlos. "Regresaremos a nuestra realidad, pero la vamos a vencer. Ahí sí vamos a ser campeones", concluyó.