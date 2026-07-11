Canirac: Mundial 2026 decepcionó al sector; seis de cada 10 restaurantes cayeron

La industria restaurantera mexicana no obtuvo los beneficios económicos que esperaba durante el Mundial de Futbol 2026. Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), aseguró que el torneo dejó resultados inferiores a los previstos, pese a que el sector se preparó durante más de un año para recibir a miles de consumidores.

En entrevista para Imagen Radio, el dirigente explicó que seis de cada 10 restaurantes calificaron su desempeño por debajo del registrado en el mismo periodo del año anterior, una cifra que refleja el impacto negativo que tuvo la baja afluencia de clientes durante gran parte de la competencia.

De acuerdo con Alarcón Rodríguez Pacheco, uno de los principales factores fue que muchos aficionados optaron por seguir los partidos desde sus hogares en lugar de acudir a restaurantes, aunque los bares deportivos sí registraron un ligero incremento en la asistencia durante algunos encuentros de la Selección Mexicana.La expectativa de crecimiento no se cumplió

El presidente de Canirac indicó que la organización esperaba un crecimiento de entre 30 y 35 por ciento en las tres ciudades sede del Mundial y de alrededor de 20 por ciento en el resto del país. Sin embargo, afirmó que la realidad estuvo muy lejos de esas previsiones e incluso las ventas quedaron por debajo de las registradas en un año sin Copa del Mundo.

Añadió que el sector también proyectaba generar más de 40 mil empleos temporales para atender la demanda esperada, pero finalmente no se alcanzaron ni 15 mil contrataciones, lo que evidenció el menor dinamismo económico asociado al torneo.

El dirigente explicó que el mejor comportamiento se presentó únicamente durante los cuatro partidos disputados por la Selección Mexicana, cuando los establecimientos registraron un mayor movimiento. No obstante, señaló que los clientes llegaban minutos antes del silbatazo inicial y abandonaban los restaurantes apenas concluían los encuentros, reduciendo el consumo esperado.

Asimismo, detalló que los restauranteros realizaron inversiones para transmitir los 106 partidos del Mundial mediante el pago de derechos, cuyos costos oscilaron entre aproximadamente 5 mil y más de 22 mil pesos, dependiendo del tamaño del establecimiento.Viajes caros y menor movilidad afectaron el consumo

Alarcón Rodríguez Pacheco consideró que otro elemento que limitó el gasto fue la percepción de que viajar durante el Mundial sería demasiado costoso. A su juicio, muchas personas decidieron posponer sus desplazamientos y permanecer en casa, mientras algunos hoteles también elevaron inicialmente sus tarifas, lo que desincentivó la movilidad de turistas y consumidores.

El representante empresarial también señaló que la eliminación de varias selecciones latinoamericanas redujo el interés del público por seguir los encuentros restantes, situación que afectó la afluencia en los establecimientos que habían apostado por transmitir toda la competencia.

Como resultado, más del 70 por ciento de los restaurantes del país reportó que no registró ningún incremento en sus ventas generales durante el Mundial, un balance que contrastó con las expectativas que existían antes del inicio del torneo.

Finalmente, Ignacio Alarcón reconoció que tras la eliminación de México hubo una ligera recuperación en la actividad comercial conforme la población retomó sus rutinas habituales. No obstante, estimó que los últimos partidos del Mundial, incluida la final, tendrían un comportamiento similar al de un domingo normal y adelantó que, una vez concluido el torneo, Canirac presentará un balance definitivo sobre el impacto económico para la industria restaurantera.