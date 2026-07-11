Joven engaña a sus secuestradores, huye y logra que los capturen en Morelia

Autoridades locales informaron que una joven de 18 años logró escapar de sus secuestradores y pedir ayuda a través del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i), lo que permitió la rápida intervención de la Policía de Morelia.

El hecho ocurrió en la colonia Adolfo López Mateos, donde la joven señaló a los oficiales que había logrado escapar de un domicilio en el que permanecía retenida contra su voluntad. Gracias a su denuncia, los agentes pudieron identificar a los responsables en el mismo lugar.

La víctima reconoció a dos hombres, de 45 y 19 años de edad, como sus secuestradores. Ambos fueron detenidos de inmediato y puestos a disposición de la Fiscalía General de Michoacán, mientras que el vehículo utilizado en el intento de privación de libertad quedó asegurado.

La Policía de Morelia informó en sus redes sociales que la joven recibió acompañamiento de la Unidad de Atención Integral a Víctimas para presentar la denuncia correspondiente y garantizar su seguridad.

Secuestros en Michoacán no retroceden

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que durante 2025 se contabilizaron 42 secuestros en todo el estado. El comportamiento mensual mostró una incidencia relativamente estable, con picos en febrero (7 casos) y en el periodo de verano (junio y agosto, con 4 casos cada uno).

Morelia y Uruapan encabezaron la lista con 8 secuestros cada uno, lo que representa el 38% del total estatal.

Otros municipios con incidencia destacada fueron Salvador Escalante y Tarímbaro (4 casos cada uno), además de Cuitzeo (3 casos).

En localidades como Álvaro Obregón, Buenavista, Charapan, Pátzcuaro y Zinapécuaro se registró un solo caso en todo el año.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que entre enero y agosto de 2025 se denunciaron 27 secuestros en Michoacán, la mayoría bajo la modalidad de secuestro exprés (17 víctimas). También se registraron 8 casos de secuestro extorsivo, mientras que no hubo incidentes bajo las modalidades de “con rehén” o “para causar daño”.

Además, se contabilizaron 462 delitos contra la libertad personal, como privación ilegal de la libertad y retención contra la voluntad, lo que evidencia que el fenómeno va más allá del secuestro tradicional.