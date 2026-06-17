“La Selección tiene el poder para hacer llegar nuestra voz”, padre buscador Gustavo Hernández

Por “el amor de mi hijo”, así Gustavo Hernández justificó su acercamiento a los jugadores de la Selección Mexicana para entregarles una carta en la que pedía su ayuda y, a través de su voz, hacer visible la crisis de desaparecidos en el país y que arrastró a su hijo Abraham, a quien no pueden encontrar desde 2024.

Y es que, a pesar del ánimo festivo por el Mundial de Fútbol en nuestro país, no podemos olvidar esa realidad que llevó a grupos de buscadores a acercarse al Estadio Ciudad de México durante la inauguración. Uno de ellos fue Gustavo, quien, ante los cercos de seguridad, prefirió acudir al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) para entregar una misiva donde exponía el dolor de la ausencia de su hijo.

“El amor de un padre desesperado, fragmentado, con una familia destrozada, que no encontramos la paz, la tranquilidad que teníamos antes de que sucediera esto”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, Gustavo detalló que el acercamiento con los jugadores le evocó “emociones encontradas”, por lo que no pierde la esperanza para que se sumen a su lucha desde sus zapatos.

“Creo que la Selección Mexicana tiene toda la sensibilidad, el poder humano para hacer llegar nuestra voz de una forma respetuosa y ordenada. […] No pierdo la esperanza de que nos puedan llamar para hacer una rueda de prensa. Yo deseo con todo el corazón, pero siempre con mucho respeto, para sensibilizar a todos y créanme que las cosas se pueden lograr cuando hay fe”.

Esta creencia tiene sustento al recordar que aficionados de la selección de Suecia se tomaron unos minutos para escuchar y abrazar a madres buscadoras que se hacían escuchar previo al encuentro contra Túnez, en el Estadio Monterrey.

“Saben lo que está sucediendo en nuestro país, desgraciada, tristemente. Pero como siempre he dicho, también la sociedad tiene mucha responsabilidad para que esto no vuelva a ocurrir. De eso se trata lo que hacemos nosotros, que nos abracen, que nos escuchen, que nos tiendan esa mano que tanto requerimos”.

Lejos de lo que se podría pensar, los buscadores han reiterado que su lucha no es contra la justa deportiva ni contra la afición; sino que buscan hacer de ella una herramienta a su favor, “como el día que marchamos hacia el estadio Azteca (Ciudad de México) que llevábamos prendida una luz de esperanza y de amor. No violentamos el estado de Derecho ni lo haremos nunca porque eso no nos ayuda. No estoy enojado con nadie, mas pedirles que nos ayuden a que regresen nuestros hijos, nuestros tesoros a casa”.

“Me hubiera gustado estar con él en el estadio, celebrar con él. Disfrutar la alegría de todos los que, de alguna forma, lo celebran. Nosotros, a pesar de nuestro dolor, pues lo celebramos de otra forma. […] Es una realidad la que nos enfrenta a lo que vivimos; pero más allá de todo, estoy muy agradecido con la sociedad, los medios, que han sensibilizado principalmente a los jóvenes”.

Cabe recordar que Abraham Zeidy Hernández del Razo, de 33 años de edad, se encuentra desaparecido desde el 14 de mayo de 2024, cuando se le vio por última vez en la colonia Hacienda de Anáhuac, en Escobedo, Nuevo León.