IA en seguros: agiliza procesos sin reemplazar al humano

La integración de la inteligencia artificial en el sector asegurador avanza con rapidez, pero su implementación efectiva depende de un elemento clave que es el equilibrio entre la tecnología y el factor humano.

En la segunda mesa del Imagen Insurance Summit 2026, Alfredo Medina, Subdirector Hub Digital Comercial de HDI SEGUROS, habló sobre los pasos necesarios para incorporar esta herramienta en las compañías del sector.

De acuerdo con la opinión de Alfredo, las aseguradoras cuentan con grandes volúmenes de información que, al combinarse con inteligencia artificial, pueden generar un valor significativo

“Como compañía tenemos bases infinitas de datos con aquellos problemas que sabemos que tenemos que atender, pero esos conflictos los llevamos y hacemos una fusión con la IA”, explicó.

Sin embargo, subrayó que para lograr resultados efectivos es indispensable contar con una adecuada recopilación y organización de datos. Esto permite que, al integrar la IA, se desarrollen servicios que aporten valor real a los asegurados.

La tecnología no reemplaza al humano

En este proceso, Medina enfatizó que la tecnología no sustituye la cercanía ni el criterio humano, ya que estos son elementos fundamentales en la industria.

“La IA tiene un lugar importante en los procesos que hay detrás y puede potencializar la labor que hacemos los humanos, pero decir que la IA va a suplantar un momento de un siniestro es complejo”, afirmó.

Bajo esta visión, HDI SEGUROS apuesta por utilizar la inteligencia artificial para optimizar procesos internos y hacerlos más ágiles, sin perder el enfoque en las personas.

“Somos una empresa de personas para personas y seguiremos siéndolo, pero vamos a usar IA en todos esos procesos que pueden agilizar estos procedimientos”, agregó.

También destacó que, en el uso de esta tecnología, ya existe monitoreo humano para detectar posibles errores o inconsistencias, lo que refuerza la necesidad de mantener supervisión constante.

Otro de los beneficios clave de la IA es su capacidad para transformar la información disponible en soluciones que impactan directamente al consumidor final. En el caso de HDI SEGUROS, esto se traduce en productos más alineados a sus necesidades y en una comunicación más clara, oportuna y relevante, mejorando así la experiencia general del cliente sin que este tenga que interactuar directamente con procesos complejos.

En este sentido, Medina resaltó el papel de la IA para simplificar el lenguaje de los seguros, uno de los principales retos del sector.

“El 94.5% de las personas que tienen un seguro de auto tienen un nivel de entendimiento bajo de lo que acaban de contratar”, concluyó.

Ante este panorama, la IA permite hacer más comprensibles los mensajes y explicar con mayor claridad los beneficios de las pólizas, incluyendo asistencias que pueden utilizarse incluso sin que ocurra un siniestro.