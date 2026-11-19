La incorporación de robots cuadrúpedos a las estrategias de seguridad representa un nuevo paso en la evolución tecnológica del sector en México.

En ese terreno, Seguritech ha integrado tales tecnologías a sus soluciones de misión crítica, con el propósito de ampliar las capacidades de inspección, vigilancia y monitoreo en espacios donde el desplazamiento convencional puede resultar complicado o riesgoso.

De acuerdo con información difundida por la compañía, dichos equipos están diseñados para desplazarse sobre superficies irregulares, pendientes, escaleras y zonas con escombros.

En tanto, sus extremidades articuladas les permiten superar obstáculos y obtener información de entornos que requieren una evaluación previa antes del ingreso de personal operativo.

La utilidad de las unidades radica en su capacidad para funcionar como puntos móviles de observación; al tiempo que están equipadas con cámaras y sensores para recopilar información visual y transmitirla a los responsables de la operación, facilitando una evaluación más detallada de las condiciones del terreno.

De acuerdo con la empresa mexicana, dicha tecnología puede contribuir a la inspección de instalaciones industriales, la detección de posibles amenazas y el reconocimiento de áreas afectadas por incidentes.

Pero, también ofrece alternativas para realizar revisiones iniciales en escenarios donde la presencia humana implica riesgos adicionales.

Además, la supervisión de los operadores continúa siendo un elemento fundamental; ya que, la información obtenida debe interpretarse conforme a los protocolos establecidos y las decisiones operativas corresponden al personal responsable.

La apuesta de Seguritech por la robótica cuadrúpeda se relaciona con una transformación más amplia de los sistemas de seguridad, en la que convergen inteligencia artificial (IA), analítica avanzada, telecomunicaciones y centros de mando.

La compañía también ha planteado modelos de seguridad urbana que integran robots móviles, drones y herramientas de análisis de información para apoyar tareas de patrullaje, videovigilancia y atención de emergencias.

Con dicha integración, Seguritech busca ampliar las capacidades de prevención y respuesta mediante tecnología que complemente el trabajo humano.

Concluyendo en que, la incorporación de robots cuadrúpedos constituye un avance en la evolución de la seguridad tecnológica en México, donde la movilidad robótica y el procesamiento de datos adquieren un papel cada vez más relevante.