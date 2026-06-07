Seguirán las lluvias en México y hay 90% de posibilidades de un Ciclón en Guerrero

El país enfrenta simultáneamente lluvias torrenciales en gran parte del territorio, temperaturas extremas asociadas a la ola de calor y la evolución de dos zonas de baja presión en el océano Pacífico con potencial para convertirse en ciclones tropicales.

Las condiciones obligan a mantener especial atención en estados del sur y sureste, donde las precipitaciones podrían generar inundaciones repentinas, deslaves y desbordamientos de ríos y arroyos.

¿Dónde lloverá más este domingo?

La costa de Guerrero concentra el mayor nivel de alerta meteorológica, con pronósticos de lluvias torrenciales acumuladas de entre 150 y 250 milímetros.

También se esperan lluvias intensas en:

Michoacán (costa y noreste)

Puebla (suroeste)

Chiapas (sur)

Oaxaca (norte y suroeste)

Asimismo, se prevén precipitaciones muy fuertes en regiones de Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí.

En la Ciudad de México y su zona metropolitana también se esperan lluvias de consideración durante la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas.

En la Ciudad de México y su zona metropolitana también se esperan lluvias de consideración durante la tarde y noche. Cuartoscuo/Rogelio Morales Ponce

Riesgo de inundaciones y deslaves

Las autoridades advierten que los acumulados de lluvia previstos podrían provocar afectaciones significativas en zonas urbanas y rurales.

Los principales riesgos incluyen:

Inundaciones repentinas.

Desbordamiento de ríos y arroyos.

Deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Caída de árboles y afectaciones a la movilidad.

Encharcamientos severos en áreas urbanas.

Por ello, Protección Civil recomienda mantenerse informado a través de los avisos oficiales y evitar transitar por áreas inundadas o cauces de agua durante las precipitaciones más intensas.

La ola de calor continúa en gran parte del país

Mientras el sur enfrenta lluvias abundantes, el norte y occidente del territorio continúan bajo condiciones extremas de calor.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 40 y 45 grados Celsius en:

Sonora

Baja California (noreste)

Sinaloa

Chihuahua

Coahuila

Durango

Además, varias entidades del Pacífico y la Península de Yucatán registrarán valores superiores a los 35 grados.

A partir de este domingo, la ola de calor comenzará a extenderse hacia zonas del suroeste de Coahuila, ampliando el área bajo condiciones extremas.

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Dos sistemas con potencial ciclónico elevan la vigilancia

Uno de los factores que explican la intensidad de las lluvias es la presencia de dos zonas de baja presión frente a las costas del Pacífico mexicano.

La primera se localiza al sur de Guerrero y presenta una probabilidad muy alta de evolucionar a ciclón tropical en las próximas 48 horas.

La segunda se ubica frente a las costas de Chiapas y Guatemala, también con posibilidades significativas de desarrollo ciclónico mientras avanza lentamente hacia el norte.

Aunque ninguno de los sistemas ha alcanzado aún la categoría de tormenta tropical, su evolución es seguida de manera permanente debido al impacto que podrían tener sobre las costas del sur mexicano.

Vientos fuertes y oleaje elevado

Las condiciones atmosféricas también favorecerán rachas de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora en algunas regiones del noroeste y en sectores costeros del Pacífico.

En Guerrero y Oaxaca se espera además oleaje de hasta tres metros de altura, mientras que diversas costas del Pacífico y del Caribe mexicano registrarán mar de fondo y condiciones adversas para embarcaciones menores.

Un escenario climático de alta complejidad

La combinación de lluvias torrenciales, temperaturas extremas, fuertes vientos y posibles desarrollos ciclónicos refleja la complejidad de la actual temporada meteorológica en México.

Especialistas señalan que estos contrastes son característicos de los meses de transición hacia la temporada más activa de ciclones en el Pacífico oriental, cuando sistemas tropicales, humedad oceánica e inestabilidad atmosférica suelen coincidir sobre amplias regiones del país.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los reportes meteorológicos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente en zonas con antecedentes de inundaciones, deslaves o afectaciones por fenómenos tropicales.