Seguirá el calor en México; nuevo Frente Frío bajará temperaturas en algunas regiones

Una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, originará ambiente muy caluroso sobre el noroeste y norte del país, así como ambiente caluroso en el resto del territorio nacional.

En contraste, prevalecerá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Destacó que este jueves inicia una onda de calor en zonas de Baja California Sur, Durango, Nayarit, Jalisco, Guerrero y Oaxaca.

Se prevé viento fuerte en el norte y noreste de la República Mexicana, originado por una línea seca y un nuevo frente frío. Cortesía

Se prevé viento fuerte en el norte y noreste de la República Mexicana, originado por una línea seca y un nuevo frente frío, que provocará chubascos en Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.

El pronóstico es de intervalos de chubascos en Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas. Las precipitaciones serán originadas por el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe.

El SMN, dio a conocer que se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de Chihuahua (sur) y Durango (noroeste).

De -5 a 0 grados con heladas en zonas altas de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca, y de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México y Morelos.

El SMN, dio a conocer que se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Cuartoscuro

Asimismo, se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y sur) y San Luis Potosí (este).

De 35 a 40 grados en Baja California, Coahuila, Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y de 30 a 35 grados en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

fdm