Debemos evitar una democracia barata: Manlio Fabio Beltrones

Después de que fuera dado a conocer el proyecto de la reforma electoral, por parte de la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo en conjunto con sus colaboradores el día de ayer, el senador electo por Sonora, Manlio Fabio Beltrones pidió evitar una democracia barata.

El político declaró lo anterior en sus redes sociales, luego de señalar que escuchó con atención la propuesta de reforma electoral que planteó la mandataria mexicana, coincidiendo en la necesidad de ahorrar en los procesos, sin embargo, aclaró “debemos evitar una democracia barata para México”.

En más sobre el mensaje emitido por el sonorense, mencionó que lo que hace falta es no permitir una sobrerrepresentación abusiva de cualquier partido político en el congreso, pues a su juicio eso pervierte la voluntad popular tal como ahora sucede cuando el partido gobernante vale 41% y representa el 73% en la cámara de diputados.

Ante esta preocupación, adelantó que presentará una iniciativa para proponer modificaciones al artículo 54 constitucional donde se establezca que en el Congreso no se permita sobrerrepresentación alguna.

Conseguir, para beneficio del país, una representación auténtica de la votación en las urnas. Que cada quien valga en el Cámara de Diputados lo que el pueblo realmente votó y en Cámara de Senadores la igualdad de la representación de los estados. Eso sí conseguiría hacer respetar la voluntad del pueblo”, apuntó.

fdm