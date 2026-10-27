Segob y CANACAR instalan mesa de diálogo ante demandas de transportistas

La secretaría de gobernación y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) iniciaron pláticas este martes 27 de octubre.

La mesa de diálogo se programó para comenzar a las 08:00 horas de este día en las oficinas de la dependencia presidida por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, localizada en la calle de Abraham González número 48, de la colonia Juárez. Antes de mediodía se perfilaron los primeros acuerdos

Hasta ese lugar arribaron dirigentes e integrantes de la agrupación de operadores de carga de todo el país, quienes se declararon en paro indefinido desde ayer lunes en protesta por algunas condiciones fiscales que afectan a su sector así como la inseguridad que padecen en las carreteras sus operadores, las extorsiones de las que son víctimas y el mal estado de las vías de comunicación, entre otras demandas.