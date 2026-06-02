CNTE no logra acuerdos durante reunión en Segob; exige encuentro con Sheinbaum

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que concluyó sin acuerdos concretos la mesa de diálogo sostenida este martes con funcionarios del Gobierno federal, al señalar que no obtuvo una respuesta sobre la fecha en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunirá con la dirigencia magisterial para atender sus demandas centrales.

Al término del encuentro realizado en la Secretaría de Gobernación (Segob), integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación señalaron que la principal encomienda de la Asamblea Nacional Representativa era gestionar una reunión directa con la mandataria federal para abordar temas como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la Usicamm, la derogación de la reforma educativa y mejoras salariales.

Seguimos como hace 18 meses, sin agenda con la Presidenta de la República", señalaron los docentes

Los representantes de la CNTE indicaron que durante la reunión participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el director general del ISSSTE, Martí Batres, así como subsecretarios federales.

Sin embargo, aseguraron que los funcionarios únicamente ofrecieron continuar el diálogo y declararon un receso para consultar la petición de una reunión con la presidenta.

La Coordinadora informó que este martes por la noche llevará el resultado del encuentro a la Asamblea Nacional Representativa, instancia que determinará si acepta una nueva mesa propuesta por el Gobierno federal para este miércoles a las 10:00 horas en Bucareli.

Los dirigentes magisteriales advirtieron que, mientras no existan respuestas concretas a sus demandas, continuará la huelga nacional, el plantón instalado en la Ciudad de México y las acciones de protesta en distintas entidades del país.

Durante la conferencia, la CNTE también denunció presuntos actos de represión contra integrantes del movimiento en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y otras entidades, y exigió el retiro de las vallas colocadas en las inmediaciones de Palacio Nacional.

Si no hay respuesta, seguiremos aquí permaneciendo hasta tener solución a nuestras demandas centrales", concluyeron

CNTE advierte “lo que se puede venir”

Los disturbios de avenida Paseo de la Reforma ocurridos este martes en donde se destruyeron y quemaron figuras alusivas al mundial de futbol 2026 “son una muestra de lo que se puede venir” en los siguientes días, si el gobierno federal no atiende y resuelve las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La advertencia de la CNTE fue planteada al terminar la mesa de diálogo entre la Comisión Única Negociadora de la disidencia magisterial con los secretarios de gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; de educación Pública, Mario Delgado; el subsecretario de gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera; el director del ISSTE, Martí Batres Guadarrama y con Mario Rafael Llergo, titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de los Maestros y Maestras (USICAM).

Luego de cuatro horas de pláticas en la secretaría de gobernación, los integrantes de la CNTE fueron cuestionados por los medios de comunicación acerca del por qué causaron destrozos en el Museo al Aire Libre alusivo al Mundial 2026 mientras se encontraba la Comisión Única Negociadora en la mesa con el gobierno federal.

En voz de la secretaria general de la sección 14 de la CNTE en el estado de Guerrero, Elvira Veleces Morales culpó a las autoridades de atacar a sus compañeros desde el primer día del paro nacional y por ello, los docentes “indignados” reaccionaron en contra de la cerrazón del gobierno de abrogar la ley del ISSTE y la reforma educativa.

Ellos están reaccionando de esta manera. Entonces (lo de avenida Paseo de la Reforma) es una muestra de lo que se puede venir si es que el movimiento de la CNTE quiere intensificar las manifestaciones, que con esta respuesta va a causar más indignación en los compañeros”, indicó Veleces Morales.

Al aclarar que la mesa de este martes se declaró en receso hasta este miércoles, la líder magisterial y sus compañeros insistieron en la demanda de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se siente con ellos a la mesa para cumplir los ofrecimientos que les hizo en campaña, entre ellos la abrogación de la Ley del ISSTE 2007 y recuperar los sistemas solidarios de pensiones.

Ella es la que tiene que generar la ruta de salida, ella dijo la salida viable, es lo que queremos plantear con ella porque hoy no nos presentan nada, solamente retomar la misma mesa de hace 18 meses” declaró Marcelino Rodarte Hernández, de la sección 58 de la CNTE de Zacatecas.

De acuerdo con los maestros disidentes, será este miércoles muy temprano cuando den a conocer si acuden o no a los trabajos de la mesa de diálogo en la secretaría de gobernación pues dependerá de la respuesta que les den respecto a si la presidenta Claudia Sheinbaum aceptó o no reunirse con ellos.