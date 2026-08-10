Barbacoa gratis en Hidalgo: reparten 100 borregos y 2 mil pollos preparados en horno monumental

En la comunidad de Dajiedhi en el municipio de Actopan, Hidalgo, se llevó a cabo una de las celebraciones gastronómicas más multitudinarias de la región al repartir gratuitamente barbacoa preparada con más de 100 borregos y 2 mil pollos, cocinados de manera simultánea en un horno monumental considerado por los organizadores como el más grande de México.

La jornada correspondió a la tercera edición del tradicional horno comunitario, donde cientos de personas participaron desde la madrugada en la preparación de los alimentos mediante la técnica del horno a pie de tierra.

Miles de visitantes acudieron al lugar para degustar la barbacoa, convertida en el principal atractivo del festejo.

Para la elaboración del horno se utilizaron más de 600 pencas de maguey

Para la elaboración del horno se utilizaron más de 600 pencas de maguey, 10 viajes de piedra volcánica y 15 metros de leña.

En la preparación intervinieron más de 100 maestros barbacoyeros de la comunidad, quienes coordinaron el proceso para cocinar de forma simultánea la totalidad de las piezas.

Durante el evento también se entregaron reconocimientos al Comité de Feria y a los barbacoyeros participantes por su contribución a la preservación de esta práctica culinaria.

Esta tradición representa una expresión de identidad y orgullo para Dajiedhi, además de impulsar el turismo y la difusión de la gastronomía hidalguense.