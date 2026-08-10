Hombre muere tras ser alcanzado por un rayo en zona rural de Saltillo

Durante la presente semana se mantendrán condiciones de inestabilidad atmosférica, con posibilidad de lluvias, principalmente en la región sureste, donde se reportó el fallecimiento de un hombre por la caída de un rayo, además de temperaturas elevadas en gran parte de Coahuila.

La persona fallecida es un adulto mayor, quien salió a pastorear a sus animales en el ejido El Cercado, en los límites de Saltillo con El Salvador, Zacatecas.

Al ver que el hombre no regresaba, uno de sus hijos salió a buscarlo y lo encontró tirado en la sierra junto con sus animales.

El hijo lo trasladó cargado al domicilio ubicado en el rancho Los Ángeles, aproximadamente a 20 kilómetros del ejido El Cercado, donde murió.

La Subsecretaría de Protección Civil del estado informó que, de acuerdo con el pronóstico meteorológico, el monzón mexicano sobre el noroeste del país y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el occidente de México favorecerán el desarrollo de precipitaciones en distintas regiones de la entidad.

En la Región Sureste se prevén lluvias y tormentas durante la semana, con temperaturas máximas cercanas a los 33 grados centígrados, mientras que en la Región Laguna se esperan valores de hasta 37 grados.

Por su parte, las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto podrían registrar temperaturas máximas de hasta 40 grados, por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones ante el calor y mantenerse atenta a la evolución de las condiciones meteorológicas.

La Subsecretaría de Protección Civil mantiene vigilancia sobre las condiciones meteorológicas para atender cualquier situación que pudiera representar un riesgo para la población.