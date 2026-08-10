Alfredo Álvarez plantea llevar a Baja California la visión ambiental impulsada por Claudia Sheinbaum

En el marco de la declaratoria decretada por la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer el segundo domingo de agosto como el Día Nacional de la Reforestación, Alfredo Álvarez Cárdenas, aspirante a coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, propuso convertir la agenda ecológica en una política pública de bienestar social para los municipios de la entidad. El político sostuvo que el desarrollo ambiental debe traducirse en la recuperación activa de espacios públicos y en un modelo de planificación urbana sustentable que beneficie de forma directa la calidad de vida de las familias bajacalifornianas.

Álvarez Cárdenas expuso que la entidad enfrenta un reto urgente en materia de infraestructura verde. Para ejemplificar el déficit actual, precisó que en el municipio de Tijuana únicamente existen 0.8 metros cuadrados de parques públicos y áreas verdes por habitante. Ante este escenario, el aspirante planteó como prioridad la rehabilitación de terrenos abandonados o subutilizados y el aprovechamiento de donaciones territoriales para proyectar nuevos centros comunitarios y recreativos.

Como referente de este modelo, Álvarez Cárdenas subrayó la labor realizada por Sheinbaum durante su gestión en la Ciudad de México. Al respecto, afirmó: “Tenemos que aprender de las experiencias que han funcionado. La presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado que la política ambiental puede ir de la mano de la recuperación del espacio público, la convivencia social y el bienestar de las comunidades. Esa visión también puede construirse desde Baja California”.

Finalmente, el aspirante invitó a la ciudadanía de los siete municipios a participar en la integración del Plan Maestro para Transformar Baja California. En su recorrido por la entidad, reiteró la importancia de la unidad interna y el trabajo coordinado con la gente, concluyendo que “el cuidar el medio ambiente no solamente significa plantar árboles, significa recuperar espacios públicos y construir comunidades con mayor bienestar”.