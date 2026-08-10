Jaguar sobrevive tras ser arrollado en carretera de Quintana Roo

Momentos de preocupación se vivieron sobre la carretera federal 307 de Quintana Roo que conduce a la comunidad de Uh May, luego de que un ejemplar de jaguar fuera arrollado por un vehículo mientras intentaba cruzar la vía.

El felino quedó tendido sobre el pavimento tras recibir el impacto, causando alarma entre quienes presenciaron la escena, por algunos instantes, el animal permaneció inmóvil sobre la carretera federal.

Sin embargo, para sorpresa de los presentes el jaguar consiguió levantarse y, pese al fuerte golpe recibido, caminó nuevamente hacia la zona selvática hasta internarse entre el monte.

El jaguar atropellado en la carretera federal 307 Foto: Especial

El hecho generó un llamado de atención para los automovilistas que circulan por esta región, donde la presencia de fauna silvestre es frecuente y los animales atraviesan constantemente las carreteras en busca de alimento o desplazándose entre sus hábitats.

Conductores pidieron extremar precauciones y disminuir la velocidad, especialmente durante las primeras horas del día, al anochecer y durante la noche, cuando aumenta el riesgo de encontrarse con animales cruzando la carretera.

El jaguar representa una de las especies más importantes y emblemáticas de la selva de Quintana Roo, un descuido al volante puede terminar no solo con la vida de un ejemplar, sino también provocar un accidente de graves consecuencias.