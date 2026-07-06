Secretaría de Salud respalda derogación del delito de “peligro de contagio"

La Secretaría de Salud respaldó la eliminación del delito de “peligro de contagio" en los códigos penales, al señalar que suprimirlo disminuye el estigma hacia las personas que viven con VIH, fortalece la salud pública y el respeto de los derechos humanos.

A través de un pronunciamiento, la dependencia federal fijó su postura frente a la abolición de esta figura penal que sanciona a quien, sabiendo que padece una enfermedad grave en periodo infectante, pone en riesgo de contagio a otra persona con la que tiene contacto.

IMPACTO EN LA PREVENCIÓN

Añadió que tanto la experiencia nacional, como la internacional demuestran que penalizar una condición de salud no reduce las nuevas infecciones, ni fortalece las estrategias de prevención, por el contrario, provoca efectos negativos como los siguientes:

Estigmatización directa: Perpetúa el señalamiento social y la discriminación en contra de las personas con diagnóstico de VIH.

Barreras de acceso: El temor a la acción judicial y la cárcel desincentiva el acercamiento de la población a los servicios de detección y diagnóstico.

Abandono de tratamientos: El miedo a la sanción aleja a los individuos del suministro de medicamentos y del seguimiento clínico.

PERSONAS QUE VIVEN CON VIH TIENEN ACCESO UNIVERSAL A SERVICIOS DE SALUD

La Secretaría de Salud enfatizó la necesidad de transitar hacia modelos basados en la corresponsabilidad, el autocuidado, la educación en salud y el acceso libre a la información.

Reiteró que en México, la política nacional de respuesta al VIH se sustenta en el acceso universal a la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento integral, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de todas las personas.

La autoridad sanitaria agregó que la evidencia científica es concluyente: una persona que vive con VIH, recibe tratamiento antirretroviral y mantiene de forma sostenida una carga viral indetectable no transmite el virus por vía sexual.

Por lo anterior, indicó que los marcos normativos deben evolucionar conforme al conocimiento científico y no al estigma.

“La derogación del delito fortalecería acciones de salud pública que promueven la corresponsabilidad, la educación integral en salud sexual y el acceso a herramientas de prevención como el uso del condón, la profilaxis preexposición (PrEP), la profilaxis post exposición (PEP), las pruebas de detección y el tratamiento oportuno”, señaló.