SAT busca simplificar el IVA: propone tasa de 7% para pequeños negocios

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, presentaron una propuesta para facilitar el cumplimiento fiscal de las micro y pequeñas empresas mediante un esquema simplificado de pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La propuesta contempla que las personas físicas y empresas que cumplan con los requisitos establecidos puedan optar por pagar una tasa efectiva directa de 7% de IVA sobre sus ingresos, a través de una sola declaración.

Durante la presentación de los cambios, Sheinbaum explicó que el porcentaje de 7% se determinó a partir del promedio de lo que actualmente pagan las micro y pequeñas empresas por concepto de IVA, considerando también el impuesto que posteriormente pueden recuperar.

El SAT les propone la opción de que paguen 7 por ciento de IVA”, explicó la mandataria, al señalar que los contribuyentes podrán mantener el esquema actual si así lo prefieren, en el que realizan el cálculo del IVA y posteriormente llevan a cabo la contabilidad correspondiente para recuperar el impuesto.

De acuerdo con la información presentada por Hacienda, el nuevo esquema incluye modificaciones al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Cuartoscuro

¿Qué beneficios contempla la propuesta?

De acuerdo con la información presentada por Hacienda, el nuevo esquema incluye modificaciones al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), con beneficios diferenciados para personas físicas y empresas.

Para personas físicas con ingresos anuales de entre 3.5 y 5 millones de pesos, particularmente en el sector primario, los ingresos exentos de ISR aumentarían de 900 mil a 1 millón de pesos.

También se plantea que puedan realizar sus pagos de ISR de manera trimestral en lugar de mensual, además de habilitar el pago a plazos para aquellos contribuyentes que no hayan presentado sus pagos mensuales, sin que esto implique su salida del RESICO.

En el caso de empresas con ingresos anuales de entre 35 y 50 millones de pesos, se propone duplicar las tasas de depreciación aplicables a sus activos para el cálculo del ISR.

Uno de los principales cambios para ambos sectores sería la posibilidad de realizar un pago simplificado de IVA equivalente al 7% de los ingresos, acompañado de una sola declaración para ISR e IVA.

NAFIN reporta más de 113 mil créditos

Como parte de las medidas de apoyo a las micro y pequeñas empresas, el director general de Nacional Financiera (NAFIN), Carlos Torres, informó que la institución ha otorgado más de 113 mil créditos, por un monto superior a 314 mil pesos, de acuerdo con los datos presentados durante el anuncio.

La propuesta busca reducir la carga administrativa y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los pequeños negocios, al mismo tiempo que se mantienen alternativas para quienes prefieran continuar bajo el esquema tradicional de cálculo y acreditamiento del IVA.

La medida forma parte de una serie de ajustes planteados por el gobierno federal para simplificar los trámites fiscales y ofrecer mayores facilidades a las micro y pequeñas empresas.