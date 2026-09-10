México tendrá banco nacional de ADN para acelerar identificación de personas: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta de México Claudia Sheinbaum dio a conocer que la Secretaría de Gobernación (Segob), la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales trabajan en la integración de una base de datos conjunta de personas desaparecidas, como parte de una estrategia para fortalecer los mecanismos de búsqueda e identificación.

En el marco de su conferencia mañanera de este jueves 10 de septiembre, la mandataria señaló que uno de los objetivos principales es consolidar un banco de ADN a nivel nacional, que permita agilizar la identificación de personas fallecidas cuyos restos aún no han podido ser reconocidos.

Sheinbaum destacó que para hacer realidad este proyecto será necesario incrementar los recursos destinados a las labores de identificación, tanto por parte de las entidades federativas como de la FGR y las instituciones encargadas de la búsqueda de personas.

La jefa de Estado explicó que en este esfuerzo también deberán participar las comisiones estatales de búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda, con la finalidad de establecer una coordinación que permita concentrar y utilizar la información genética de manera más eficiente.

El objetivo es que haya más recursos de las entidades federativas y de la Fiscalía General de la República, con la compañía de las comisiones de búsqueda de estatales y la Comisión de Búsqueda, para que realmente pueda ser un banco y se aceleren todos los procesos de identidad, es muy importante”, señaló.

La jefa de Estado explicó que en este esfuerzo también deberán participar las comisiones estatales de búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda. Cuartoscuro

¿Cuál es el eje de la propuesta?

La propuesta busca que la información genética disponible pueda ser utilizada de manera coordinada entre las distintas autoridades, reduciendo los tiempos necesarios para cotejar muestras y establecer la identidad de personas fallecidas.

La creación de un banco nacional permitiría, de acuerdo con lo planteado por la mandataria, fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de la búsqueda y las fiscalías, además de contar con mayores herramientas para avanzar en casos de personas desaparecidas.