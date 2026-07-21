Sancionan e inhabilitan a dos empresas proveedoras del IMSS por irregularidades

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), inhabilitó a las empresas Alta Especialidad de Medicina y Capacitación, S.C. y Protein, S.A. de C.V., para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal, tras detectar irregularidades en procesos de contratación relacionados con el instituto.

Además de las inhabilitaciones, ambas compañías fueron sancionadas con multas de 138 mil 911 pesos, de acuerdo con las resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En el caso de Alta Especialidad de Medicina y Capacitación, S.C., la autoridad impuso una inhabilitación de un año y tres meses, además de la multa económica.

De acuerdo con el comunicado oficial, "se le impuso una multa de 138 mil 911 pesos e inhabilitación por 1 año con 3 meses, debido a que proporcionó información falsa en la Adjudicación Directa número AA-050GYR005-E220-2021 para contratar el Servicio de traslado de pacientes en ambulancia de alta tecnología bajo el régimen ordinario, con vigencia del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021".

La investigación determinó que la empresa obtuvo el contrato tras declarar bajo protesta de decir verdad que ninguno de sus accionistas desempeñaba funciones públicas; sin embargo, la autoridad acreditó que "uno de sus accionistas se desempeñaba como servidor público en el IMSS".

La notificación de esta sanción fue realizada el 10 de julio de 2026.

Protein incumplió contrato para suministro

Respecto a Protein, S.A. de C.V., la Secretaría informó que "se le impuso una multa de 138 mil 911 pesos e inhabilitación de 3 meses, por omitir entregar la garantía de cumplimiento y 150 piezas de la clave 010 000 2030 00 00 (cloroquina tableta, cada tableta contiene: fosfato de cloroquina equivalente a 150 mg de cloroquina, envase con 1000 tabletas), por lo que incumplió el contrato abierto número U210105, con el que resultó adjudicada, derivado de la Adjudicación Directa número AA-012M7B998-E46-2021, cuyo objeto era la Adquisición Consolidada de Medicamentos y Bienes Terapéuticos".

La resolución fue notificada a la empresa el 9 de julio de 2026.

La Secretaría Anticorrupción señaló que "las sanciones referidas aparecen publicadas en el Diario Oficial de la Federación y dichas empresas se encuentran inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México".

Con ello, ambas compañías quedan impedidas de celebrar nuevos contratos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal durante el periodo que dure la inhabilitación.

Las empresas pueden impugnar las resoluciones

La dependencia federal precisó que "las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta".

Asimismo, recordó que las empresas sancionadas "tienen derecho a impugnar las resoluciones, y en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá con firmeza las sanciones", por haber sido impuestas "con apego a derecho y en protección del interés público".

Las sanciones forman parte de las acciones de supervisión y control implementadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para fortalecer la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas en las contrataciones públicas, particularmente en los procesos relacionados con el IMSS y el suministro de bienes y servicios para el sector salud.