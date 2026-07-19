Sancionan a 34 servidores públicos

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que fueron sancionados 34 servidores públicos de 17 dependencias del Gobierno de México, con inhabilitaciones de hasta 20 años y multas por más de 1.8 millones de pesos, por incurrir en faltas consideradas graves y no graves.

Corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) imponer las sanciones por faltas graves y y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las no graves.

Faltas Graves

Entre las faltas consideradas graves se encuentran en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México en donde el servidor público identificado como José L., de la Escuela Secundaria Emiliano Zapata, fue inhabilitado por 20 años por acoso sexual a dos estudiantes en 2020.

En la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) fueron sancionados por 15 años y sanción económica de 140 mil pesos a María H.; inhabilitación por 10 años y sanción económica de 58 mil pesos a Leticia L.; inhabilitación por 1 año y sanción económica por 26 mil pesos a Irving F., e inhabilitación por 1 año y sanción económica por 3 mil pesos a Víctor M., de la Oficina de Representación en el Estado de México, por pagar 119 apoyos del Programa de Producción para el Bienestar, sin que existieran expedientes de los beneficiarios, en 2019 y 2020.

En la Secretaría de Economía (SE) fueron inhabilitados por 15 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como indemnización por 1.5 millones de pesos a María G., de la Dirección General de Recursos Humanos, por autorizar 10 licencias con goce de sueldo, sin contar con facultades, en 2022.

En la Procuraduría Federal del Consumidor Inhabilitación por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras pública, así como destitución e indemnización por 79 mil pesos a Araceli D., de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Metropolitana Toluca, por asignarse a sí misma y a dos personas servidoras públicas, viáticos que no fueron destinados a realizar actividades inherentes a la prestación del servicio público, en 2021.

En la Agencia Nacional de Aduanas de México inhabilitación por 1 año a Juan C. y Manuel R., de la Aduana de Ciudad Juárez, por pretender obtener de un usuario un beneficio económico, al realizar la revisión de mercancías, en 2022.

En Comisión Federal de Electricidad (CFE) inhabilitación por 3 meses a Edgar O., José D. y Oscar M., de la División de Distribución Valle de México Sur, por no llevar a cabo correctamente el procedimiento de verificación de un medidor, en 2021.

Faltas no graves

Y las faltas no graves fueron en Petróleos Mexicanos suspensión por 30 días a Saúl R., del Sector Ductos del Valle de México, por provocar un accidente vial con un vehículo oficial, en 2024.

Suspensión por 15 días a Marlyn C., del Departamento de Personal Salina Cruz Marina-Pacífico, por instruir la aplicación de descuentos a las percepciones de dos trabajadoras sin contar con sustento, en 2025.

En CFE suspensión por 15 días a Brenda T., de la División Comercial Centro Oriente en Puebla, por generar un finiquito de servicio de energía eléctrica, no utilizando los canales oficiales del procedimiento, sin solicitud expresa del titular del servicio y fuera de la jornada laboral, en 2024.

Suspensión por 10 días a Guillermo D., de la Unidad de Transportes Terrestres, por faltas de respeto a una subordinada, en 2023.

En el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica destitución e inhabilitación por 3 meses a Jesús M., del Plantel Venustiano Carranza II, por acoso sexual a una estudiante, en 2024.

En Guardia Nacional destitución a Nayra M., de la Dirección General de Inteligencia, por presentar licencias médicas carentes de validez para justificar sus inasistencias, en 2022.

Destitución a Josué P., de la Dirección General de Servicios Especiales en el Estado de México, por presentar licencias médicas carentes de validez para justificar sus inasistencias, en 2024.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social inhabilitación de 1 año a Ernesto A., de la Unidad de Medicina Familiar número 40 en la Ciudad de México, por realizar un procedimiento ginecológico a dos derechohabientes, sin contar con la presencia de asistente médico o familiar, además de realizarles tocamientos de carácter sexual, en 2022 y 2023.

Suspensión por 10 y 5 días, a Crucita A. y Concepción M. respectivamente, de la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles en la Ciudad de México, por autorizar y avalar el pago de conceptos no previstos en el catálogo original del contrato de obra pública, en 2021 y 2022.

Amonestación Pública a Amado A., del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Hidalgo, por no solicitar mediante los dictámenes técnicos el convenio modificatorio a un contrato de obra pública, en 2022 y 2023.

En la Comisión Nacional Forestal suspensión por 30 días a Carlos G., de la Oficina de Representación en Yucatán, por faltas de respeto a diversas personas servidoras públicas, en 2023.

En Sader Sader suspensión por 30 días a José C., de la Oficina de Representación en Quintana Roo, por faltas de respeto hacia otra persona servidora pública, en 2024.

Suspensión por 15 días a Gustavo S., de la Oficina de Representación en Tabasco, por faltas de respeto hacia otra persona servidora pública, en 2024.

En la Financiera para el Bienestar suspensión por 29 días y amonestación pública a Julio G., de la Gerencia Estatal en Yucatán, por utilizar las instalaciones de la entidad para la creación de videos utilizando un lenguaje no incluyente y sexista, en 2025.

Suspensión por 15 días a Efrén C., de la Sucursal “Nicolás Bravo” en Quintana Roo, por no reportar un faltante de caja por 2 mil pesos, en 2025.

En Aeropuertos y Servicios Auxiliares suspensión por 22 días a Hugo H., de la Gerencia de Obras en la Ciudad de México, por autorizar y firmar el finiquito de trabajos de obra fuera del plazo establecido, en 2025.

En el Banco del Bienestar suspensión por 15 días a Brian L., de la Sucursal de Soyataco, Tabasco, por autorizar un retiro por 16 mil pesos, sin verificar la identidad del titular, en 2024.

En el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos suspensión por 15 días a Diego F., de la Unidad Fiduciaria, por utilizar criterios de evaluación distintos a los previstos en la normatividad, en la licitación de un contrato de prestación de servicios para la operación y mantenimiento menor del Libramiento Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, en 2024.

En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado suspensión por 15 días a Martín N., del Hospital Regional “1° de Octubre” en la Ciudad de México, por autorizar un cambio de turno laboral para una persona servidora pública, aun cuando éste no estaba disponible, en 2023.

En la SE suspensión de 5 días a José R., del Servicio Geológico Mexicano, por faltas de respeto a diversas personas servidoras públicas, en 2024.

Y en el Servicio Postal Mexicano amonestación pública a Edgar I., de la Administración Postal Ecatepec, por entregar material postal a persona diversa, sin autorización de la destinataria, en 2025.

“Las sanciones se impusieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. Las personas sancionadas tienen derecho a impugnar, si lo hacen, esta Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas”, indicó la dependencia.