Gobierno destinó 4 mil millones de pesos a Salud Casa por Casa en 2026

Para el ejercicio fiscal 2026, el programa Salud Casa por Casa, que inició operaciones en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, contó con una asignación anual de 4 mil millones de pesos, de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno.

De este total, al 30 de junio de 2026, se ha ejercido el 43.3 por ciento, es decir, mil 730.1 millones de pesos.

En términos reales, los recursos aprobados para la operación de dicha estrategia federal fueron superiores en 93.9 por ciento respecto a los asignados en 2025.

Avances del programa Salud Casa por Casa

El documento señaló que, de septiembre del año pasado hasta el primer semestre de 2026, el programa federal registró los siguientes avances:

Se brindó atención médica y preventiva en el domicilio de 10 millones 901 mil 039 personas adultas mayores y personas con discapacidad permanente.

Y considerando los datos, desde su puesta en marcha en enero de 2025 se han visitado los domicilios de 11 millones 705 mil 276 personas.