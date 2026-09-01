Gobierno destinó 4 mil millones de pesos a Salud Casa por Casa en 2026
Al 30 de junio de 2026, la Secretaría de Salud ha ejercido el 43.3% del presupuesto anual asignado, equivalente a mil 730.1 millones de pesos.
Para el ejercicio fiscal 2026, el programa Salud Casa por Casa, que inició operaciones en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, contó con una asignación anual de 4 mil millones de pesos, de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno.
De este total, al 30 de junio de 2026, se ha ejercido el 43.3 por ciento, es decir, mil 730.1 millones de pesos.
En términos reales, los recursos aprobados para la operación de dicha estrategia federal fueron superiores en 93.9 por ciento respecto a los asignados en 2025.
Avances del programa Salud Casa por Casa
El documento señaló que, de septiembre del año pasado hasta el primer semestre de 2026, el programa federal registró los siguientes avances:
- Se brindó atención médica y preventiva en el domicilio de 10 millones 901 mil 039 personas adultas mayores y personas con discapacidad permanente.
- Y considerando los datos, desde su puesta en marcha en enero de 2025 se han visitado los domicilios de 11 millones 705 mil 276 personas.
- 20 mil 799 personas servidoras de la salud fueron remuneradas por las actividades que llevaron a cabo para la atención de estos grupos poblacionales.
- Entre el 30 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026, se logró la capacitación de 25 mil 350 profesionales de la salud.
- El Curso Prescripción Segura de Medicamentos, dirigido al personal del programa, registró entre el 12 de febrero y el 30 de junio de 2026 una inscripción de 28 mil 900 profesionales de la salud, lo que contribuyó al fortalecimiento de los conocimientos y competencias del personal capacitado, señaló el Segundo Informe.