Sale a asaltar y lo matan a balazos; “Ya nada será igual sin ti, carnal”

Usuarios en redes sociales identificaron a uno de los presuntos delincuentes que murió durante el asalto a una tienda de abarrotes en la colonia CROC, en Monterrey, donde el propietario del negocio repelió la agresión a balazos, pero perdió a su hijo en el altercado.

Se trata de Brayan Federico, alias “Kiko”, de 28 años de edad, quien presuntamente participó en el atraco registrado sobre la calle Alfonso Santos Palomo, en su cruce con Mártires de Río Blanco.

De acuerdo con los reportes, el dueño del local, de 70 años de edad, se encontraba en una habitación de su casa, la cual había habilitado como tienda, cuando de pronto escuchó gritos.

Al salir del cuarto para ver qué pasaba, se percató de que dos hombres estaban golpeando y apuntando con un arma a su hijo, quien aparentemente se resistió al asalto.

Sin pensarlo, el comerciante, identificado como Juan, tomó una pistola y disparó en varias ocasiones contra los presuntos delincuentes.

"El Kiko" murió en el lugar tras resultar herido por los disparos.

Horas más tarde, durante la madrugada, falleció en un hospital el segundo presunto implicado en el robo, identificado como Daniel Carmona, de 40 años.

Durante el enfrentamiento también perdió la vida José Tejeda, de 32 años, hijo del propietario del negocio, quien se encontraba en el sitio cuando ocurrió el asalto.

Trascendió que Brayan Federico habitaba en el mismo sector de la zona norte de Monterrey donde ocurrió el atraco.

Tras confirmarse su identidad, familiares y amigos publicaron mensajes de despedida en redes sociales, lamentando su fallecimiento.

Las investigaciones continúan por parte de las autoridades para esclarecer la mecánica de los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrió el enfrentamiento que dejó un saldo de tres personas fallecidas.

Una de las publicaciones que resaltan en redes detallan los últimos momentos de El Kiko: “Tan poco fue el tiempo, pero te quise un chingo; me quedo con todo lo bonito y más que ayer estuve contigo desde las 10 cotorreándola, tomando, siempre me invitabas. Quien diría que era a última vez que te iba a ver, de haber sabido mejor nos fuéramos quedado en la quinta; pinche cabrón, te voy a extrañar un chingo, ya nada será igual sin ti, jamás, nunca iré donde siempre te miraba, me faltará algo y serás tú. Tu risa, tu voz, , tu todo, tqm, gracias x siempre ser ‘cm’ conmigo; me quedo con todos tus recuerdos, no dejo de llorar porque me dueles. No lo merecías, que te mataran, no; te mando un beso hasta el cielo. Siempre me hablabas, mándame un msj, dime que no es cierto, que ahí sigues”.