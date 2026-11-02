Nuevo León reporta saldo blanco tras recibir a 350 mil personas en los panteones

Unas 350 mil personas acudieron a los panteones de Nuevo León durante la celebración del Día de Muertos, durante la cual se reportó saldo blanco, con cuatro incidentes menores.

Protección Civil del estado reportó cuatro incidentes de personas que cayeron en tumbas y uno más relacionado con un cuadro de deshidratación.

La dependencia estatal detalló que dos personas, un hombre y una mujer, cayeron en tumbas en el Parque Funeral La Paz, en el municipio de Guadalupe. Un caso similar se presentó en el panteón Martínez, en Linares, así como en el panteón Valle Verde, en Monterrey, donde cayó una menor de edad.

Por su parte, en el panteón Hidalgo, en el municipio de García, un hombre presentó síntomas de deshidratación.

“Las cuatro personas presentaron lesiones menores y recibieron la atención médica correspondiente por parte de personal de emergencia. De esas cuatro personas solo se trasladó a una femenina al Hospital General de Linares para su valoración médica”, precisó PCNL.

Al cierre del operativo, que se extendió del 31 de octubre al 2 de noviembre, se reportó saldo blanco, sin incidentes de gravedad.