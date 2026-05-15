Lluvia y calor dominará este fin de semana en casi todo el país

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá una onda de calor en 23 estados de la República Mexicana, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Calor Excélsior

En tanto, un canal de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y Mar Caribe ocasionarán chubascos en el sureste del país, incluida la Península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas.

Lluvias, chubascos, granizo…

Mientras que otro canal de baja presión e inestabilidad en altura provocarán chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, oriente, centro y sur de la República Mexicana.

Además, una línea seca que se extenderá sobre el norte del territorio nacional tendrá interacción con la corriente en chorro subtropical, generando rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en la región, con posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila.

El SMN, pronosticó lluvias fuertes en Jalisco (suroeste y sur), Michoacán (oeste) y Chiapas (sur); intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Colima, Guerrero, Guanajuato, Morelos, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Durango, Querétaro, Ciudad de México, Tlaxcala, Tamaulipas y Veracruz.

Mapa

Asimismo, dio a conocer que se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora (centro y sur), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Durango (oeste y noreste), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Morelos (sur) y Oaxaca (sureste).

De 35 a 40 grados en Nuevo León (sur), Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como de 30 a 35 grados en el Estado de México (suroeste).

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