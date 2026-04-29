Ningún servidor público debe estar a favor de la delincuencia: Kenia López

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, defendió la gestión de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, porque México, dijo, necesita servidores públicos honestos y que combatan al crimen organizado.

Necesitamos gobernadores que detengan al crimen organizado, necesitamos a gobernadores que paren a la delincuencia, necesitamos a gobernadoras, lo dije a propósito de la gobernadora Maru Campos, valientes, y también a gobernadores valientes”, sostuvo la legisladora de Acción Nacional.

Cuestionada sobre las acusaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, la diputada presidenta afirmó que debe haber una investigación, más allá de tomar una posición en contra o a favor de las acusaciones en contra del gobernador Rubén Rocha Moya.

Interrogada sobre si el mandatario de Sinaloa debería pedir licencia, la parlamentaria opositora dijo que había que esperar la decisión del propio funcionario.

Expuso la diputada López Rabadán que ningún servidor público debe estar a favor de la delincuencia, de los laboratorios clandestinos o de las drogas.

A esos no los necesitamos en México. Hoy México necesita servidores públicos honestos, trabajadores, que busquen parar al crimen organizado", definió la panista.

Oposición pide al gobierno atender gravedad del caso

La oposición en la Cámara de Diputados llamó al gobierno federal a pronunciarse sobre las graves acusaciones del Departamento de Estado y a colaborar en las investigaciones, anteponiendo los intereses del país y no los del gobernador de Sinaloa y otros funcionarios señalados.

En declaraciones a la prensa por separado, legisladores del PAN; PRI y MC pidieron a la presidenta Clauda Sheinbaum no minimizar el caso y separar al mandatario estatal en Sinaloa, Rubén Rocha.

Durante la sesión, al concluir el periodo ordinario de sesiones, el coordinador de la bancada panista, José Elías Lixa, advirtió: “Iremos a exigir que Rocha Moya abandone el gobierno de Sinaloa”.

Antes, el diputado César Israel Damián Retes (PAN) se refirió desde la tribuna al caso, anunciado que su partido presentará una solicitud de juicio en contra del mandatario estatal.

Cuestionado por la prensa, el vicecoordinador de la bancada de Acción Nacional, Federico Doring, consideró que sería un grave error del gobierno anteponer los intereses partidistas a los del país.

Sí están muy contentos con las cortes en contra de García Luna, pues ¿le van a regatear la justicia a las cortes contra los narcos del bienestar? ¿Va a colaborar el país o va a poner en riesgo los empleos, su tratado comercial y la relación con Estados Unidos? Dicho de otra forma, presidenta Sheinbaum, no se equivoque. Rubén Rocha, no es más importante que mantener la relación con Estados Unidos", expuso el panista.

El coordinador de la diputación del PRI, Rubén Moreira, afirmó en entrevista que el gobierno debe pronunciarse sobre las graves acusaciones, "en lugar de distraer la atención, con temas como el de la gobernadora Maru Campos. Lo primero que tiene que hacer el gobierno mexicano es salir a aclarar lo que está pasando”.

A la pregunta expresa, el líder de los priistas respondió: “Yo creo que el Gobernador debería pedir licencia”.

El diputado Mario Zamora, candidato a la gubernatura sinaloense en las elecciones de 2021, en las que según la denuncia del Departamento de Estado participaron los chapitos en favor del gobernador Rocha, recordó que entonces ningún abogado quería participar en la denuncia de los hechos que la oposición afrontó.

Fuimos a la OEA, ahí está documentado, nunca lo hemos dejado de decir. Y bueno, qué triste que hoy sea otro país el que señale este tipo de cosas. Pero no vamos a prejuzgar que se investigue y que se sancione a quien se tenga que sancionar”, comentó el diputado sinaloense.

Por su parte, la jefa de la bancada naranja, Ivonne Ortega, planteó que “Rocha Moya no debe seguir siendo gobernador: debe deslindarse del cargo, someterse a la justicia y probar su inocencia como cualquier mexicano”.

Dijo la líder parlamentaria de MC en San Lázaro que el gobierno de México debe tomar acciones al respecto, que se proceda conforme a derecho y no se proteja a nadie.

Este es un hecho histórico y no debe quedar como antecedente de impunidad. México y Sinaloa no merecen esto”, comentó Ivonne Ortega.

jcp