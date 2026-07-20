Funcionario utiliza Teatro Xicoténcatl para sus fotos de… “amor”

En Tlaxcala, un funcionario estatal utilizó el Teatro Xicoténcatl, catalogado como recinto histórico, para ponerse romántico y realizar una sesión de fotos con su prometida.

Se trata de Stephano Di Grazia, secretario Ejecutivo del Sistema de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes.

Las fotos fueron compartidas por el mismo funcionario en sus redes sociales, en ellas se observa que fueron en varias áreas del teatro donde posaron los enamorados

Esto ha causado críticas por el uso de un inmueble histórico para un tema personal de un funcionario, inmueble que no podría utilizar cualquier ciudadano para una sesión de fotos.

Ante este hecho, la secretaria de Cultura del estado, Karen Villeda, no ha emitido ningún posicionamiento por el uso del inmueble histórico para fines particulares de un funcionario estatal.

El INAH tampoco ha expresado ningún señalamiento por el uso de un inmueble histórico para intereses personales.