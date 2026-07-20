Abre Michoacán 18 conexiones aéreas para potenciar el turismo vacacional

Durante el presente periodo vacacional de verano, el Aeropuerto de Morelia "Francisco J. Múgica" consolida su posición estratégica en el desarrollo económico y turístico de Michoacán al registrar una conectividad directa con 18 destinos nacionales e internacionales. Esta infraestructura aérea ha permitido el arribo de más de 772 mil pasajeros a la entidad tan solo en el periodo comprendido de enero a junio de este año, facilitando la llegada de visitantes nacionales y extranjeros a las distintas regiones del estado.

Al evaluar el impacto de estas cifras, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que la terminal aérea mantiene rutas directas hacia ciudades clave de Estados Unidos como Los Ángeles, Ontario, Sacramento, San Antonio, Houston y Dallas. En el ámbito nacional, la red abarca conexiones estratégicas con la Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, Mexicali, Puerto Vallarta e Ixtapa, esquema que fortalece el flujo de viajeros hacia los principales atractivos locales durante esta temporada de alta afluencia.

El mandatario estatal subrayó la preparación de la entidad para recibir al turismo con una oferta cultural e histórica concentrada en sus 10 Pueblos Mágicos, reconocidos por sus monumentos arquitectónicos y su gastronomía ancestral. De igual forma, resaltó que la franja costera de la entidad dispone de 12 destinos de playa preparados para la actividad turística, entre los que destacan sitios como Maruata, Nexpa, Faro de Bucerías, Las Brisas, San Juan de Alima, Boca de Apiza, Playa Jardín, Playa Azul, Las Peñas, Chuquiapan, La Soledad y Caleta de Campos.

Esta infraestructura de transporte busca garantizar un acceso ágil y cómodo para los visitantes durante la temporada veraniega, impulsando la derrama económica en beneficio de las comunidades locales.