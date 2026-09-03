Rosa Icela Rodríguez destaca gobernabilidad y estrategia de paz en el balance del gobierno de Sheinbaum

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que durante los primeros dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha preservado la gobernabilidad del país mediante el diálogo y la concertación, al presentar un balance de las principales acciones de la dependencia durante la Conferencia del Pueblo.

Desde Palacio Nacional, la funcionaria sostuvo que la política interior ha privilegiado la resolución pacífica de conflictos y aseguró que en México están garantizadas las libertades de expresión, manifestación, reunión, culto y prensa. “Hay cero censura y cero represión. México es un país de derechos y libertades”, declaró.

Rosa Icela Rodríguez también destacó que la Secretaría de Gobernación mantiene coordinación con los tres órdenes de gobierno, así como con poderes, organismos internacionales y distintos actores políticos y sociales para fortalecer la estabilidad del país y combatir cualquier forma de discriminación, como el clasismo, el racismo, el machismo, la homofobia y la misoginia.

En materia de movilidad humana, informó que entre octubre de 2024 y junio de 2026 se registraron más de 88.2 millones de entradas de visitantes nacionales y extranjeros al país. Además, resaltó que la Estrategia Nacional de Repatriación “México Te Abraza” ha otorgado más de 1.6 millones de servicios a connacionales deportados, incluyendo alimentación, alojamiento, atención médica, incorporación a programas sociales, vinculación laboral y traslados a sus comunidades de origen.

La titular de Gobernación afirmó que el gobierno fortaleció la Estrategia Nacional de Búsqueda mediante diez acciones orientadas a mejorar la atención a personas desaparecidas, entre ellas la integración completa del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la apertura de una carpeta de investigación por cada reporte, el reforzamiento de búsquedas en hospitales y centros penitenciarios, así como un plan nacional de identificación humana en coordinación con la Fiscalía General de la República.

Sobre el caso Ayotzinapa, aseguró que las nuevas metodologías y herramientas tecnológicas han permitido abrir nuevas líneas de investigación y lograr detenciones de personas que anteriormente no habían sido investigadas. “No habrá impunidad y nadie está por encima de la ley”, sostuvo.

Rosa Icela Rodríguez también informó que el Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero ha permitido el retorno de la mayoría de las familias desplazadas en 19 comunidades de Atlixtac, Chilapa de Álvarez, Olinalá y Zapotitlán Tablas, donde, dijo, se ha llevado electrificación, atención médica, medicamentos, apoyos alimentarios y obras de infraestructura.

Asimismo, destacó que las 298 Mesas de Paz, la coordinación con más de 2 mil 400 municipios y programas como Ferias de Paz, Tianguis del Bienestar, “Sí al Desarme, Sí a la Paz” y “Jóvenes Transformando México” forman parte de la estrategia de Atención a las Causas, con la que se han brindado 8.5 millones de trámites y servicios a 4.9 millones de personas.

Al concluir su participación, la secretaria de Gobernación reiteró que la construcción de la paz requiere atender las causas que generan la violencia y afirmó que la administración de Claudia Sheinbaum apuesta por el diálogo, la cercanía con las comunidades y el bienestar social como la vía para resolver los conflictos.