Rosa Icela Rodríguez abrirá comparecencias en Senado por Glosa del Informe

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, confirmó que el lunes 5 de octubre iniciarán las comparecencias de los secretarios de Estado, con motivo del análisis del Segundo Informe de Gobierno.

En entrevista, detalló que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, comparecerá ante la Junta de Coordinación Política el lunes 5 de octubre; mientras que el martes 6, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, lo hará en el Pleno de la Cámara de Senadores.

Posteriormente, el martes 13 de octubre, comparecerá el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ante la Junta de Coordinación Política, y el miércoles 14, será el turno del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, ante el Pleno.

Mier Velazco también apuntó que el 20 de octubre se llevará a cabo la comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, y será ante la Junta de Coordinación Política, y las comisiones de Economía, y de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC.

En el caso de Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía, su comparecencia se realizará el jueves 12 de noviembre, ante la Comisión de Energía.

Respecto de las comparecencias de los titulares de las secretarías de Bienestar; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Educación, serán ante las comisiones legislativas respectivas, aunque las fechas aún están por definirse.