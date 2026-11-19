La Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que hasta el 9 de noviembre se han canjeado 14 mil 157 armas como parte del programa Sí al desarme, Sí a la Paz.

Al encabezar la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria federal indicó que la mayoría de las personas que acuden a entregar armas son mujeres.

Bajo esta premisa, Rodríguez Velázquez enfatizó que el programa sirve para la prevención de la violencia en los hogares y la disminución de homicidios.

Nada más mencionar que vimos muchas mujeres. Eran mujeres las que llevaban. La mayoría que van, hay que decirlo, son mujeres adultas y lo hacen pensando en sus nietos, en sus hijos, en sus sobrinos, en fin y pues es una muy buena acción. Porque a veces está un arma ahí y al calor, por ejemplo, del alcohol hacen una barbaridad, entonces pues es mejor tener fuera de casa estas armas", opinó.

Indicó que, desde el 1 de octubre de 2024 y hasta el 9 de noviembre del 2026 se han canjeado:

14 mil 157 armas de fuego, en las que están incluidas 7 mil 778 armas cortas y 4 mil 211 armas largas.

14 mil 157 armas de fuego, en las que están incluidas 7 mil 778 armas cortas y 4 mil 211 armas largas. 2 mil 168 granadas.

846 mil 712 cartuchos.

17 mil 763 cargadores.

95 mil 787 cápsulas detonantes o fulminantes.

33 cartuchos de dinamita.

3 morteros.

Por último la titular de la Segob mencionó que también se han intercambiado 15 mil 502 juguetes bélicos por didácticos como parte de esta iniciativa del gobierno federal.