Banco BASE acelera su transformación e invertirá 500 MDP este año

Esta cifra forma parte del ambicioso plan de 2,000 MDP a cinco años presentado anteriormente, destinado a triplicar su base de clientes y duplicar su participación en el mercado de divisas para 2028.

Los 500 MDP se destinarán a su transformación organizacional con el objetivo de robustecer los temas de cumplimiento, la asesoría y a la automatización de procesos, con el objetivo de mejorar la experiencia al cliente, reducir el onboarding de empresas y potencializar la atención de sus asesores.

"El año pasado trazamos la ruta de los 2,000 millones; hoy estamos cumpliendo con la ejecución de este segundo tramo de 500 millones. No solo estamos invirtiendo en fierros, estamos rediseñando nuestra arquitectura para que nuestros asesores dupliquen su capacidad de atención estratégica", afirmó Julio Escandón, director general.

"Nuestra transformación digital no es un fin en sí mismo, sino el medio para honrar la confianza que las empresas han depositado en nosotros durante 40 años. El objetivo es que la tecnología elimine la complejidad operativa, permitiendo que nuestro talento se enfoque en lo que realmente genera valor: la asesoría estratégica y el acompañamiento humano que siempre nos ha distinguido", enfatizó Lorenzo Barrera Jaime, director general adjunto de Producto y Transformación.

Resultados 2025

A pesar de la volatilidad cambiaria del año anterior y el reacomodo del sistema financiero local, Banco BASE demostró la rentabilidad de su modelo especializado:

• Utilidad Operativa: alcanzó los 2,979 MDP, superando los máximos históricos de 2024.

• Rentabilidad (ROE): cerró en 24.01 %, consolidándose como uno de los cinco bancos más rentables del sistema financiero mexicano.

• Solidez: un Índice de Capitalización (ICAP) del 21.37 %, muy por encima de los niveles regulatorios.

Durante la presentación de resultados se dio a conocer también que Banco BASE contará con una nueva alianza internacional: un sexto banco corresponsal, que se encuentra entre las instituciones financieras más importantes de Estados Unidos. Su nombre se dará a conocer en cuanto se cuente con todas las autorizaciones correspondientes.

A diferencia de la tendencia de automatización genérica en la banca, la institución apuesta por un modelo donde la tecnología potencia al experto. En el último año, la institución incrementó su plantilla en un 20 %, sumando 200 especialistas clave, en áreas de cumplimiento, tecnología, ciberseguridad, datos y asesores.

Para 2026, la estrategia de capital humano se mantiene con esa intencionalidad, la prioridad es la captación de talento con perfiles tecnológicos y de ciencia de datos.

"No solo estamos creciendo nuestra capacidad de asesores consultivos, estamos integrando a los mejores ingenieros y arquitectos de soluciones para que nuestra plataforma sea de las más ágiles del mercado. Queremos que nuestro equipo pase menos tiempo en procesos y más tiempo diseñando estrategias financieras para nuestros clientes", enfatizó Edith González, directora de Talento, Cultura y Marca.