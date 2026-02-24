Detienen a Alan Benjamín, otro implicado en el asesinato de Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó la captura de Alan Benjamín “N”, identificado como el presunto implicado número 19 en el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde independiente de Uruapan, asesinado el 1 de noviembre durante el tradicional Festival de Velas.

El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, confirmó que la detención se realizó el lunes en la ciudad de Uruapan, con base en una orden de aprehensión. El detenido fue internado en un penal del estado.

De acuerdo con el fiscal, los datos de prueba permiten establecer que Alan Benjamín presuntamente formaba parte de la célula armada encabezada por Alejandro Baruc Castellanos Viallafaña, alias “El K-OZ” o “El Kaos”, señalado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Uruapan.

Las investigaciones apuntan a que Alan Benjamín habría facilitado un taxi para el traslado de Ramiro “N” y Fernando Josué “N”, quienes apoyaron al adolescente de 17 años, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, en la ejecución del ataque contra el edil.

Según la carpeta de investigación, el alcalde fue asesinado con seis disparos durante un evento público.

El fiscal general del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó la detención de otro implicado en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Captura de video

Desarrollo de los hechos

Ramiro “N” y Fernando Josué “N” fueron encontrados sin vida el 10 de noviembre en la carretera Uruapan–Paracho, con impactos de arma de fuego.

Por su parte, Víctor Manuel Ubaldo Vidales fue abatido con su propia arma por un escolta del alcalde, cuando presuntamente ya se encontraba sometido por el equipo de seguridad del presidente municipal.

La Fiscalía sostiene que el ataque fue resultado de una planeación coordinada, presuntamente articulada por Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado” o “El Contador”, identificado como líder regional del CJNG, quien habría utilizado la red social Threema para coordinar el atentado.

Otros detenidos y avance de la investigación

Hasta el momento, suman 19 personas detenidas por su presunta participación en el homicidio. Entre ellas se encuentran:

Alejandro Baruc Castellanos Viallafaña “El K-OZ”; Alan Benjamín “N”; Jorge Armando Gómez Sánchez “El Licenciado”; y Samuel García Rivero, director de Relaciones Públicas del alcalde, señalado de compartir la agenda privada del edil con integrantes del CJNG.

También fueron detenidos los taxistas Josué Elogio —o Eulogio— “N” y Ricardo Cliserio “N”; Gerardo “N” y Flor “N”, presuntos mensajeros; Jaciel Antonio Herrera Torres, alias “El Pelón”; tres familiares de “El K-OZ”; así como siete escoltas del alcalde que son requeridos por la autoridad ministerial.

La Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación para determinar responsabilidades individuales y la estructura operativa detrás del crimen.

El asesinato de un alcalde en funciones en un evento tradicional de alta visibilidad social refuerza la preocupación sobre la penetración del crimen organizado en gobiernos municipales y la vulnerabilidad de autoridades locales en regiones con presencia del CJNG.

El caso también evidencia el uso de plataformas digitales cifradas para la coordinación de delitos, lo que representa un reto adicional para las autoridades de procuración de justicia.

asc