Honda suspende operaciones ante violencia tras caída de “El Mencho”, dice Reuters

La planta automotriz de Honda en el estado de Jalisco suspendió temporalmente sus actividades ante la reciente ola de violencia en la entidad, desencadenada tras el operativo que culminó con la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el diario Financial Times, citado por la agencia Reuters, la compañía japonesa dejó de operar los días 23 y 24 de febrero como medida preventiva ante el contexto de inseguridad.

Honda informó que, “por extrema precaución”, decidió suspender el lunes las operaciones en su planta ubicada en Guadalajara. La capital jalisciense es considerada un hub manufacturero estratégico para la industria automotriz y de autopartes, con fuerte presencia de inversión extranjera.

La decisión se produce en un entorno de bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques registrados tras el operativo federal en Jalisco.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la situación comenzaba a normalizarse; sin embargo, la Embajada de Estados Unidos en México mantiene la recomendación a sus ciudadanos en Guadalajara y otras ciudades para resguardarse en sus domicilios.

Michelin y Volkswagen realizan ajustes operativos

La fabricante francesa Michelin recomendó que su personal no vinculado directamente a fábricas trabaja desde casa este martes, con previsión de retomar actividades presenciales el miércoles. Asimismo, estableció una restricción temporal de viajes a México hasta el viernes y suspendió desplazamientos terrestres y aéreos de su equipo comercial. No obstante, su producción en el país continúa sin afectaciones.

Por su parte, la automotriz alemana Volkswagen informó que sus operaciones productivas y comerciales siguen activas. La empresa mantiene comunicación constante con autoridades locales y asociaciones industriales para monitorear riesgos potenciales a la seguridad de su plantilla.

Otra compañía europea, cuya identidad no fue revelada, también implementó un esquema de trabajo remoto para buena parte de sus empleados en México como medida preventiva.

La suspensión temporal de operaciones en una planta automotriz de relevancia global subraya la sensibilidad de las cadenas de suministro ante eventos de seguridad. Jalisco concentra inversión extranjera directa en sectores clave como automotriz, electrónica y tecnologías de manufactura avanzada.

Analistas del sector señalan que, aunque las medidas adoptadas son de carácter preventivo y de corta duración, estos episodios pueden incidir en la percepción de riesgo país, particularmente en un contexto donde México compite por atraer relocalización industrial (nearshoring).

Garantizada seguridad en el Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que está garantizada la seguridad en el Mundial de Futbol, donde Guadalajara será una de las sedes.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo afirmó que México cuenta con todas las condiciones necesarias para garantizar la seguridad durante este evento de talla internacional, el cual se celebrará en conjunto con Estados Unidos y Canadá el próximo mes de junio.

“La reunión de gabinete ya estaba planeada desde hace tiempo, tengo reuniones por gabinete, porque tenemos sectoriales para darle seguimiento a todos los programas. Todas las garantías para que se realice el Mundial, no hay ningún riesgo”, afirmó.

asc