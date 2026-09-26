Por acopio de armas, sentencian a 12 años de cárcel a ‘La Vaca’

José Bernabé Brizuela Meraz, alias “La Vaca”, identificado como líder de “Los Mezcales” o Cártel Independiente de Colima, fue sentenciado a 12 años de prisión por acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el caso se originó en un cateo realizado en septiembre de 2014, en un inmueble de Villa de Álvarez, Colima.

Durante la diligencia fueron asegurados siete fusiles y tres mil 439 cartuchos de distintos calibres.

La misma pena recibió Christian Jonathan Cuevas Sánchez, conocido como “El Camaney”, “El Tiburón” o “El Chino”.

La investigación estableció que Brizuela Meraz rentaba la propiedad y que Cuevas Sánchez tenía acceso y disposición del lugar. Con esos elementos, la Fiscalía Federal ejerció acción penal contra ambos y obtuvo órdenes de aprehensión en noviembre de 2020.

El proceso pasó por distintas instancias, debido a los recursos presentados por la defensa.

Tras valorar las pruebas de ambas partes, la autoridad judicial los declaró responsables e impuso, además de la prisión, una multa, amonestación y la suspensión de sus derechos políticos y civiles.