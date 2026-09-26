Rescatan en Ecatepec deportivo para personas con discapacidad

El Gobierno del Municipio de Ecatepec concretó el rescate del Deportivo para Personas con Discapacidad “Adrián Paz Velázquez”, un recinto con más de 20 años de antigüedad ubicado en la colonia Industrias Ecatepec. Se trata de una infraestructura única en su tipo dentro de la demarcación, la cual brinda atención integral a aproximadamente 400 usuarios de manera recurrente, de los cuales 200 presentan alguna condición de discapacidad.

Las obras de rehabilitación fueron supervisadas e informadas por personal de la administración local. Zuri Cruz Reyes, subdirectora de Proyectos Especiales de la Dirección de Obras Públicas, detalló que los trabajos incluyeron la impermeabilización del inmueble, la rehabilitación integral de los sanitarios, la pintura de la cancha de basquetbol y la instalación de juegos infantiles nuevos.

Por su parte, Guadalupe Sánchez Hernández, enlace deportivo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Ecatepec de Morelos y maestra de educación especial, explicó que el espacio ofrece servicios de medicina general, medicina alternativa, psicología, rehabilitación física, área psicopedagógica, además de actividades culturales y deportivas como baile de salón, jazz, gimnasio, zumba, educación para adultos y danza folclórica.

El rescate derivó de una petición directa a la alcaldesa Azucena Cisneros Coss por parte de la ciudadanía. Lorena Arellano Riasgo, usuaria de silla de ruedas e integrante del grupo “Rugby Ecatelocos”, relató cómo abordó a la edil durante una inspección en la avenida R1 para solicitar la atención al centro. Tras concretarse los trabajos, Arellano expresó: “Ya vinieron, hicieron mejoras, lo cual le agradezco que me haya tomado en cuenta. Pensé que el que la haya abordado ahí no me iba a hacer caso, pero ya veo que sí cumple. No nos olvide, que nos voltee a ver porque somos parte importante de Ecatepec”.

En esa misma jornada, la munícipe recorrió la colonia La Agüita, en la Sierra de Guadalupe, donde se realizó la limpieza de la barranca en avenida Rancho Viejo y se suspendió una construcción irregular en un escurrimiento natural. Sobre la ocupación en zonas de riesgo, Cisneros Coss aseveró: “Esto no puede ser, no lo podemos permitir porque no podemos tener en riesgo a tanta gente. Se tiene que asumir la plena responsabilidad, el gobierno es para eso y nosotros nos hemos dedicado a limpiar barrancas y a estar presentes en las partes altas institucionalmente”.