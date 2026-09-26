Proponen Incluir a Personas en Situación de Calle en Programas Sociales

La senadora Claudia Tello Espinosa impulsa un proyecto para incorporar a las personas en situación de calle como beneficiarias de los programas sociales, particularmente niñas y niños.

Se trata de una iniciativa para reformar el artículo 19 de la ley General de Desarrollo Social, que fue turnada, el pasado 23 de septiembre a las Comisiones Unidas de Bienestar,Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos Primera.

La legisladora de Morena advirtió que, en México, miles de niñas y niños sobreviven fuera del hogar, expuestos a condiciones de explotación que con frecuencia se perciben como actividades “informales” o “apoyo familiar”.

De esta manera, vender dulces, limpiar parabrisas, cargar mercancía o pedir limosna son acciones normalizadas que invisibilizan realidades profundamente marcadas por la violencia, el abandono y diversos factores de riesgo, como la explotación laboral o incluso la esclavitud moderna.

“Las niñas y los niños en esta situación son personas menores de 18 años sin hogar, rotos en un núcleo familiar, carentes de derechos e invisibilizados por la sociedad”, señaló.

Tello Espinosa alertó que entre las circunstancias que orillan a los menores a vivir en las calles están el abuso sexual, físico o emocional; el rechazo por su familia de origen; los problemas de salud mental; abuso en el consumo de sustancias; la orientación sexual o la identidad de género.

Además, dijo, estás niñas, niños y adolescentes se enfrentan a una mayor probabilidad de discriminación por la sociedad circundante, la disminución significativa de posibilidades para acceder a oportunidades de educación o capacitación para el trabajo.