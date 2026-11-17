Anselmo, un niño de siete años conocido por su familia como "Chemito", permanece internado en el Hospital Materno Infantil de Durango con quemaduras de segundo y tercer grado en ambas piernas, luego de que presuntamente un adolescente le rociara thinner y le prendiera fuego.

Desde su cama en el nosocomio, el pequeño relató vía telefónica lo ocurrido mientras recibe atención médica especializada.

Me echó lumbre y pues este estoy aquí en el hospital porque este Abraham me echó thinner. Me quemó todas las piernas”, relató el pequeño Anselmo.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron en el fraccionamiento El Ciprés, en la capital de Durango. La familia señala que un adolescente de 11 años habría rociado thinner sobre el cuerpo del menor y posteriormente provocado el incendio.

Así relató la madre la agresión contra Anselmo

La madre de Anselmo, Flor Carreño, relató cómo su hijo fue víctima de la agresión y los momentos de angustia que vivió después de que le prendieran fuego.

Comenta mi niño que él estaba sentado y que él llegó y le roció thínner y que todavía le aventó el cerillo y que ya andaba pues ya se empezó a quemar y que el señor, muchacho de la frutería le dio los primeros auxilios pero ya estaba quemado el pantalón."

La madre del menor asegura que intentó comunicarse con la familia del presunto responsable, pero afirma que rechazaron reconocer la agresión.

"Pues yo traté de comunicarme con la señora y lo único que me dice que pues que le da como sea, que su niño no fue, pero pues mi niño sigue diciendo que fue Abraham, que Abraham lo quería quemar vivo”, reveló la señora Carreño.

Anselmo podría necesitar injertos de piel

Las lesiones obligarán a Anselmo a someterse a un tratamiento especializado. Los médicos evalúan la colocación de injertos de piel como parte de su recuperación.

"Que hay posibilidades de que utilice de que le pongan un injerto en el tobillo y en el chamorro”, expresó Flor Carreño.

Ante los elevados costos médicos, la familia hizo un llamado a la solidaridad de la ciudadanía para apoyar el tratamiento del menor.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Durango informó que ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

*mcam