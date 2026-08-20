Hombre recibe 7 años de prisión por robo de más de 47 mil litros de leche en Durango

Un hombre fue condenado a 7 años, 10 meses de prisión por ser responsable del delito de robo agravado, cometido en contra de una comercializadora de lácteos ubicada en la Región Laguna de Durango.

La sentencia condenatoria es para Jorge Armando Carlos Esquivel, quien, de acuerdo con los hechos formulados, el 8 de junio de 2025, aproximadamente a las 00:30 horas, arribó a bordo de un tractocamión al exterior de un inmueble ubicado sobre el bulevar Armando del Castillo Franco, en la colonia Parque Industrial Lagunero de Gómez Palacio. En ese punto se encontraban dos remolques propiedad de la empresa.

Jorge Armando conducía el tractocamión, enganchó ambos remolques y posteriormente les fueron retirados los dispositivos de posicionamiento global (GPS), apoderándose sin derecho ni consentimiento de las unidades y de su contenido.

Los remolques robados transportaban 47 mil 520 litros de leche, además de tarimas y diversas piezas de producto lácteo, bienes con un valor total aproximado de 467 mil 664 pesos, propiedad de la comercializadora.

Posteriormente, los remolques fueron trasladados hasta un taller de soldadura ubicado en el ejido Pastor Rouaix, municipio de Gómez Palacio, donde comenzó la comercialización del producto con distintas personas.

Las investigaciones establecieron además datos sobre la probable intervención de Luis Daniel y Juan, así como de otra persona cuya identidad aún no ha sido determinada.

En el caso de Juan, de acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, habría proporcionado el tractocamión utilizado para la comisión del hecho.

Derivado del trabajo de investigación y de los elementos probatorios recabados, Jorge Armando Carlos Esquivel fue llevado ante la autoridad judicial y, el pasado 13 de agosto de 2026, mediante procedimiento abreviado, se dictó sentencia condenatoria en su contra, imponiéndole una pena de 7 años y 10 meses de prisión, así como el pago de una multa de 64 mil 150.38 pesos y 397 mil 554.90 pesos por concepto de reparación del daño.

Respecto de Luis Daniel y Juan, se cuenta con órdenes de aprehensión vigentes y ejecutables.