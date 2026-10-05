Nueva ley fortalece protección animal promovida por el Partido Verde

El Senado de la República aprobó la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, una medida que dota al país de nuevas herramientas para combatir el maltrato y consolidar la protección animal como una responsabilidad directa del Estado mexicano.

Esta legislación da continuidad a la agenda legislativa que el Partido Verde ha promovido a lo largo de diversas legislaturas.

Dichos esfuerzos derivaron en la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión en noviembre de 2024 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de ese mismo año, la cual prohíbe el maltrato y obliga al Estado a garantizar el cuidado, conservación y trato adecuado de la fauna.

El nuevo ordenamiento legal avalado por la Cámara Alta establece parámetros para garantizar condiciones óptimas de nutrición, salud, estado mental y buen trato.

Entre sus principales innovaciones operativas destacan la creación de un registro nacional de animales de compañía, un padrón de personas infractoras y la fijación de sanciones específicas para el abandono.

La senadora del Partido Verde, Maki Ortiz, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, resaltó la relevancia de estas medidas en el contexto nacional.

Subrayó que de acuerdo con datos de 2021, el 69 por ciento de los hogares en México cuenta con una mascota, lo que representa una población estimada de 80 millones de animales que requieren salvaguarda jurídica.

La fuerza política reiteró su compromiso de mantener el respaldo a iniciativas orientadas a prevenir el maltrato y fomentar la tenencia responsable en todo el territorio nacional.